O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra Corinthians, neste domingo (13), no Maracanã, em duelo válido pela 27° rodada do Brasileirão. Para a partida dentro de casa, o treinador português escalou a equipe com o retorno de Pedro ao time titular, após o 9 começar no banco na partida da Libertadores durante a semana.

O Flamengo terá Everton Araújo e Léo Pereira como desfalques diante do Corinthians. Everton segue o planejamento de recuperação do Departamento Médico, enquanto Léo Pereira apresentou desconforto muscular e, apesar de os exames não apontarem lesão, ficará fora por precaução e será reavaliado nos próximos dias.

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Com a alteração, Danilo ganha espaço no time titular, assim como Varela no lugar de Emerson Royal, e Paquetá que entra no lugar de Jorginho no meio. No ataca, Plata volta a aparecer entre os titulares, após retornar ao clube depois da negociação com o Dinamo Moscou não se concretizar.

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A escalação do Flamengo para enfrentar o Corinthians é: A. Rossi; Ayrton Lucas, Danilo, Léo Ortiz e Varela; Paquetá, E. Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Pedro.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 CORINTHIANS

🏆 Brasileirão Série A – 27ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, GeTv, Sportv e Premiere

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⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

A. Rossi; Ayrton Lucas, Danilo, Léo Ortiz e Varela; Paquetá, E. Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Pedro.

⚫⚪ CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, Iago Machado e Angileri; Raniele, Charles e Matheus Pereira; Lingard, Dieguinho e Gui Negão.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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