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Mirassol x Vitória movimenta briga contra o rebaixamento no Brasileirão

Jogo pela 27ª rodada deve mexer na luta contra o rebaixamento

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 08:30
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Rafael Guanaes, técnico do Mirassol
Rafael Guanaes, técnico do Mirassol (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

A partida entre Mirassol e Vitória, neste domingo (13), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode provocar mudanças importantes na parte de baixo da tabela. Com equipes próximas na pontuação e alguns clubes ainda com jogos atrasados, o resultado terá impacto direto na luta contra o rebaixamento.

O Mirassol chega ao confronto com 28 pontos em 26 jogos, na 16ª colocação. Logo atrás aparecem Vasco e Internacional, também com 28 pontos, enquanto o Grêmio soma a mesma pontuação. A diferença está no número de partidas disputadas: enquanto Mirassol, Vasco e Grêmio têm 26 jogos, o Internacional já entrou em campo 27 vezes.

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Derrota do Mirassol coloca o Vasco à frente

Uma derrota para o Vitória pode complicar a situação do Mirassol. Caso perca, a equipe paulista permanecerá com 28 pontos após 27 partidas, enquanto o Vasco, com os mesmos 28 pontos e apenas 26 jogos disputados, passará a ter vantagem na classificação. O Mirassol assume a 17ª posição e o Vasco sai do Z4.

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Vitória ganha força na luta pela permanência

Do outro lado, o Vitória também entra em campo pressionado. Com 32 pontos em 26 jogos, o time baiano ocupa a 12ª posição, mas ainda está próximo da região de perigo. Um triunfo faria o Vitória chegar a 35 pontos em 27 partidas e abriria uma distância mais confortável para os concorrentes diretos. Além disso, o triunfo impediria que o Mirassol somasse pontos e daria ao clube baiano um importante respiro na reta final do campeonato.

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