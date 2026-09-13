Artur Jorge avalia fator determinante em derrota do Cruzeiro

O técnico Artur Jorge, após assumir a responsabilidade pela derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Santos, analisou mais profundamente o resultado. Para o técnico, um fator foi determinante para o resultado negativo na Vila Belmiro.

– Não podemos individualizar. O que preparamos para o jogo e o que o jogo nos trouxe pelo adversário é o que vou falar. A grande diferença para o jogo contra o Athletico-PR, foi a distância com que nós permitimos os quatro meias adversários trabalharem. Na semana passada, exaltei os encurtamentos dos meias, não permitimos que jogassem. É uma equipe que tem jogadores com dinâmica maior, também dois homens na construção a três, que quando passavam da pressão carregaram para criar superioridade no 4-4 do meio de campo. Essa distância foi, de fato, muito determinante para o que foi o resultado. Sempre ficamos em compensações, chegando atrasados. Deixamos que o adversário ganhasse metros e finalizasse no corredor central. De fato, havia um espaço para que as finalizações acontecessem. A grande diferença, o que mais falhamos foi permitir que os quatro jogadores jogassem com liberdade – analisou o técnico.

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– É um trabalho constante para melhorar. Os rivais também não venceram. Os que brigam pela quinta posição. São resultados que, nos próximos jogos, serão partidas de resultados incertos. Temos que procurar ser constantes. Temos que nos encontrar no trabalho, não podemos nos sacrificar pensando que está tudo errado. Hoje nosso jogo não foi o melhor, principalmente no primeiro tempo –, disse Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro.

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Santos x Cruzeiro

O Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, e engatou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe saíram no primeiro tempo, com Rollheiser e Fabrício Bruno, contra. Quase nos acréscimos, Matheus Pereira diminuiu para o time mineiro.

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O Santos dominou todo o primeiro tempo e conseguiu ir para o intervalo com dois gols de vantagem. Sem Neymar e Gabigol, que assistiram ao duelo no camarote do estádio, quem fez uma boa estreia foi Everton Cebolinha, que iniciou entre os titulares e tentou o tempo todo balançar as redes. O Peixe criou várias oportunidades, mas só foi balançar as redes aos 27 minutos, quando Rollheiser aproveitou o rebote de chutes de Gabriel Bontempo e de Cebolinha para tocar para o fundo da rede. Quatro minutos depois, Rodinei escapou pela direita e cruzou para a área. Fabrício Bruno tentou afastar e tocou contra o próprio gol, dando o segundo gol. Vale destacar o goleiro Otávio, que impediu que o Peixe goleasse no primeiro tempo.

SANTOS (SP), 12/09/2026 - SANTOS/X/CRUZEIRO/CAMPEONATO/BRASILEIRO - Rony comemorando gol da equipe santista, na partida entre Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro, em Santos (SP), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12).(Foto: Reiginaldo Ribeiro/AtoPress/Folhapress)

O Peixe não só terminou melhor como também voltou demonstrando superioridade. E Cebolinha continuava na tentativa de estufar a rede adversária. Aos 5 minutos, tentou mais uma vez, mas mandou para fora. Depois, foi a vez de Rollheiser e Arão desperdiçarem. Antes disso, no entanto, Brazão fez a defesa mais difícil da partida ao defender cabeceio de Matheus Pereira. Aos 30, Rony ainda teve sua chance quando saiu na cara do gol e mandou para fora. A partir daí, o ritmo da partida diminuiu, mas ainda deu tempo de Matheus Pereira, aos 44, diminuir o marcador. Lucho Rodríguez ajeitou para o jogador do cruzeiro completar de canhota e vencer Brazão.

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