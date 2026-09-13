Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Artur Jorge avalia fator determinante em derrota do Cruzeiro

O técnico assumiu a responsabilidade pelo resultado ruim

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/09/2026 11:19
Favorite o Lance! no Google
Artur Jorge na Vila Belmiro
Artur Jorge na Vila Belmiro (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O técnico Artur Jorge, após assumir a responsabilidade pela derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Santos, analisou mais profundamente o resultado. Para o técnico, um fator foi determinante para o resultado negativo na Vila Belmiro.

– Não podemos individualizar. O que preparamos para o jogo e o que o jogo nos trouxe pelo adversário é o que vou falar. A grande diferença para o jogo contra o Athletico-PR, foi a distância com que nós permitimos os quatro meias adversários trabalharem. Na semana passada, exaltei os encurtamentos dos meias, não permitimos que jogassem. É uma equipe que tem jogadores com dinâmica maior, também dois homens na construção a três, que quando passavam da pressão carregaram para criar superioridade no 4-4 do meio de campo. Essa distância foi, de fato, muito determinante para o que foi o resultado. Sempre ficamos em compensações, chegando atrasados. Deixamos que o adversário ganhasse metros e finalizasse no corredor central. De fato, havia um espaço para que as finalizações acontecessem. A grande diferença, o que mais falhamos foi permitir que os quatro jogadores jogassem com liberdade – analisou o técnico.

continua após a publicidade

– É um trabalho constante para melhorar. Os rivais também não venceram. Os que brigam pela quinta posição. São resultados que, nos próximos jogos, serão partidas de resultados incertos. Temos que procurar ser constantes. Temos que nos encontrar no trabalho, não podemos nos sacrificar pensando que está tudo errado. Hoje nosso jogo não foi o melhor, principalmente no primeiro tempo –, disse Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Santos x Cruzeiro

Santos venceu o Cruzeiro  por 2 a 1 na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, e engatou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe saíram no primeiro tempo, com Rollheiser e Fabrício Bruno, contra. Quase nos acréscimos, Matheus Pereira diminuiu para o time mineiro.

continua após a publicidade

O Santos dominou todo o primeiro tempo e conseguiu ir para o intervalo com dois gols de vantagem. Sem Neymar e Gabigol, que assistiram ao duelo no camarote do estádio, quem fez uma boa estreia foi Everton Cebolinha, que iniciou entre os titulares e tentou o tempo todo balançar as redes. O Peixe criou várias oportunidades, mas só foi balançar as redes aos 27 minutos, quando Rollheiser aproveitou o rebote de chutes de Gabriel Bontempo e de Cebolinha para tocar para o fundo da rede. Quatro minutos depois, Rodinei escapou pela direita e cruzou para a área. Fabrício Bruno tentou afastar e tocou contra o próprio gol, dando o segundo gol. Vale destacar o goleiro Otávio, que impediu que o Peixe goleasse no primeiro tempo.

Santos comemora
SANTOS (SP), 12/09/2026 - SANTOS/X/CRUZEIRO/CAMPEONATO/BRASILEIRO - Rony comemorando gol da equipe santista, na partida entre Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro, em Santos (SP), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12).(Foto: Reiginaldo Ribeiro/AtoPress/Folhapress)

O Peixe não só terminou melhor como também voltou demonstrando superioridade. E Cebolinha continuava na tentativa de estufar a rede adversária. Aos 5 minutos, tentou mais uma vez, mas mandou para fora. Depois, foi a vez de Rollheiser e Arão desperdiçarem. Antes disso, no entanto, Brazão fez a defesa mais difícil da partida ao defender cabeceio de Matheus Pereira. Aos 30, Rony ainda teve sua chance quando saiu na cara do gol e mandou para fora. A partir daí, o ritmo da partida diminuiu, mas ainda deu tempo de Matheus Pereira, aos 44, diminuir o marcador. Lucho Rodríguez ajeitou para o jogador do cruzeiro completar de canhota e vencer Brazão.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fabrício Bruno contra o Santos

Cruzeiro

Fabrício Bruno analisa derrota do Cruzeiro: 'Não conseguimos nem atacar e nem defender'

Há 2 horas
Otávio faz defesa na Vila Belmiro

Cruzeiro

ANÁLISE: Cruzeiro escapa de vexame contra o Santos

Há 5 horas
Fabrício Bruno contra o Santos

Cruzeiro

Fabrício Bruno revela problema físico após derrota do Cruzeiro

Há 10 horas
Otávio na Vila Belmiro

Cruzeiro

Jogador do Cruzeiro reage à derrota para o Santos: 'Penalizados pelo primeiro tempo'

Há 11 horas
Artur Jorge na Vila Belmiro

Cruzeiro

Artur Jorge chama responsabilidade após derrota do Cruzeiro

Há 11 horas
Santos x Cruzeiro

Futebol Nacional

Santos bate o Cruzeiro e engata a terceira vitória seguida no Brasileirão

Há 12 horas
Mais LANCE!
Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Santos x Cruzeiro: Rollheiser e Fabrício Bruno marcam

Anúncio de Matias Viña no Cruzeiro

Viña desembarca e explica negociação com o Cruzeiro: 'Correria'

Vestiário do Cruzeiro na Vila Belmiro

Quatro meias? Confira escalação do Cruzeiro contra o Santos

Mercado da Bola do Lance!

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Artur Jorge deixando a Toca II

Provável escalação do Cruzeiro: Artur Jorge segue com baixa para jogo contra o Santos

Pablo Neri, ex-Cruzeiro e contratado pelo Palmeiras

Palmeiras acerta contratação de Pablo Neri, destaque da base do Cruzeiro

Erling Haaland em ação durante jogo do Manchester City na Champions League

Agenda do futebol: cinco jogos imperdíveis neste fim de semana (12/09 e 13/09)

Viña com a camisa do Flamengo

Torcedores do Flamengo mandam recado para Viña, do Cruzeiro: 'Tomara'

Artur Jorge no Mineirão em Cruzeiro x CAP

Confira as opções de Artur Jorge para Santos x Cruzeiro

viña flamengo

Cruzeiro acerta empréstimo de Viña, do Flamengo; uruguaio estava no River Plate

Bahia e Remo encerram a 27ª rodada do campeonato na segunda-feira (14) (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

Santos x Cruzeiro

Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Spindel, Pedro Junio e Gabriel Pec

Cruzeiro deve fechar janela com elenco mais enxugado, mas com perdas importantes