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Djhordney é titular pela primeira vez com Dorival e tem avaliação positiva do treinador

Cria de Cotia supera lesões e deve ganhar mais chances na equipe titular; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
13/09/2026 15:22
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Djhordney durante o clássico contra o Palmeiras.
Djhordney durante o clássico contra o Palmeiras - (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O técnico Dorival Júnior optou por iniciar o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (12), com um time alternativo e sem as principais lideranças. Nesse sentido, crias de Cotia, como o meio-campista Djhordney, foram aproveitados no clássico.

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O meio-campista, de apenas 19 anos, iniciou pela primeira vez uma partida como titular sob o comando de Dorival Júnior. Com um setor de meio de campo alternativo, o treinador elogiou a exibição do jovem e afirmou que a cria de Cotia vem crescendo, ressaltando que uma lesão anterior atrasou sua ambientação ao grupo principal.

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- É um garoto que vem crescendo, promete muito, teve uma lesão anterior, demorou um pouquinho para ser ambientado, ou estar à disposição do nosso grupo, com essa demora é natural, ele tenha perdido um pouquinho de tempo, mas a partir do momento que nós tivemos possibilidade, eu falo dessa pequena reformulação que nós tivemos que fazer, dentro da competição, justamente para tentar abrir espaço para esses garotos que estavam, vinham mostrando uma boa condição dentro da equipe - afirmou o treinador em entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras.

Com Djhordney à disposição, o comandante Tricolor reforçou os elogios à atuação do jovem meio-campista contra o Palmeiras, destacou que a equipe "ganhou" mais uma opção para a sequência da temporada e projetou novas oportunidades para a base.

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- Nós tínhamos essa possibilidade, optamos por ela, eu acredito que não só ele (Djhordney), mas outros garotos terão também a possibilidade, estão se preparando, e eu não tenho dúvidas que nós acabamos de ganhar mais um garoto para a nossa sequência dentro da competição. Eu acho que isso é um fator importante, realmente ele fez um primeiro tempo, inclusive até dentro do segundo tempo, até onde ele conseguiu suportar um jogo de muito bom nível - completou Dorival Júnior.

Djhordney durante o clássico contra o Palmeiras.
Djhordney durante o clássico contra o Palmeiras - (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Números do Djhordney durante o clássico contra o Palmeiras

  1. Passes certos = 22/24 (92%)
  2. Passes no campo adversário (prec.) = 11/12 (92%)
  3. Passes no próprio campo (prec.) = 11/12 (92%)
  4. Bolas longas (certos) = 1/1 (100%)
  5. Ações com a bola = 37
  6. Domínios malsucedidos = 1
  7. Faltas sofridas = 1
  8. Perda da posse de bola = 4
  9. Contribuições def. = 6
  10. Desarmes (ganhos) = 2 (2)
  11. Interceptações = 2
  12. Cortes = 2
  13. Recuperações de bola = 5
  14. Duelos pelo chão (ganhos) = 6 (3)
  15. Faltas = 1

*Dados: Sofascore

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