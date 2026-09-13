O futuro de Luís Castro no Grêmio pode ser definido ainda neste fim de semana. A pressão sobre o treinador português aumentou após a derrota de virada para o Vasco, neste sábado (12), pelo Brasileirão, e a sequência negativa na competição. O Tricolor Gaúcho perdeu quatro dos últimos cinco jogos pelo campeonato e ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos, mesma pontuação de Vasco e Internacional, que estão na zona de rebaixamento, e do Mirassol, atualmente em 16º.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A sequência coloca o trabalho de Luís Castro sob avaliação da diretoria. O mal rendimento no Brasileirão seria o fator decisivo em uma saída do treinador. Por outro lado a Copa do Brasil, é um dos fatores que poderia segurar Castro no cargo. O Grêmio está nas semifinais da competição após eliminar o Internacional nas quartas de final e segue vivo na disputa pelo título.

continua após a publicidade

Grêmio avalia opções em caso de troca

Caso a diretoria decida pela saída do treinador português, o Grêmio já teria alternativas no radar. De acordo com a apuração do Lance!, Roger Machado é um nome bem avaliado internamente e aparece como uma das opções para assumir o comando da equipe. O treinador teve passagens recentes por São Paulo e Internacional e também possui uma relação extensa com o Grêmio.

O Lance! procurou o treinador, que desconversou sobre um possível retorno ao Tricolor Gaúcho.

Roger foi formado nas categorias de base do Grêmio e passou grande parte da carreira como jogador no clube. Ao longo do período em que defendeu o Tricolor, conquistou três Copas do Brasil, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro e quatro Campeonatos Gaúchos. Depois de encerrar a carreira como jogador, Roger também comandou o Grêmio em duas oportunidades. Na segunda passagem, em 2022, conquistou o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha.

continua após a publicidade

Outro nome no radar é o de Renato Gaúcho, livre no mercado desde que saiu do Vasco e maio deste ano. No entanto, o ídolo gremista não é a primeira escolha neste momento, além de estar em contato com outro clube da Série A para o restante da temporada

Roger Machado foi treinador do São Paulo (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.