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Luís Castro pode deixar o Grêmio; clube avalia possíveis substitutos

Pressão sobre o treinador português aumentou após derrota para o Vasco

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 12:22
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Luís Castro no Grêmio
Luís Castro no comando do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O futuro de Luís Castro no Grêmio pode ser definido ainda neste fim de semana. A pressão sobre o treinador português aumentou após a derrota de virada para o Vasco, neste sábado (12), pelo Brasileirão, e a sequência negativa na competição. O Tricolor Gaúcho perdeu quatro dos últimos cinco jogos pelo campeonato e ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos, mesma pontuação de Vasco e Internacional, que estão na zona de rebaixamento, e do Mirassol, atualmente em 16º.

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A sequência coloca o trabalho de Luís Castro sob avaliação da diretoria. O mal rendimento no Brasileirão seria o fator decisivo em uma saída do treinador. Por outro lado a Copa do Brasil, é um dos fatores que poderia segurar Castro no cargo. O Grêmio está nas semifinais da competição após eliminar o Internacional nas quartas de final e segue vivo na disputa pelo título.

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Grêmio avalia opções em caso de troca

Caso a diretoria decida pela saída do treinador português, o Grêmio já teria alternativas no radar. De acordo com a apuração do Lance!, Roger Machado é um nome bem avaliado internamente e aparece como uma das opções para assumir o comando da equipe. O treinador teve passagens recentes por São Paulo e Internacional e também possui uma relação extensa com o Grêmio.

O Lance! procurou o treinador, que desconversou sobre um possível retorno ao Tricolor Gaúcho.

Roger foi formado nas categorias de base do Grêmio e passou grande parte da carreira como jogador no clube. Ao longo do período em que defendeu o Tricolor, conquistou três Copas do Brasil, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro e quatro Campeonatos Gaúchos. Depois de encerrar a carreira como jogador, Roger também comandou o Grêmio em duas oportunidades. Na segunda passagem, em 2022, conquistou o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha.

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Outro nome no radar é o de Renato Gaúcho, livre no mercado desde que saiu do Vasco e maio deste ano. No entanto, o ídolo gremista não é a primeira escolha neste momento, além de estar em contato com outro clube da Série A para o restante da temporada

Roger Machado treinador do São Paulo
Roger Machado foi treinador do São Paulo (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

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