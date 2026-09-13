Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, neste sábado (12), o São Paulo treinou no SuperCT visando o duelo de volta contra o Boca Juniors, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A atividade deste domingo (13) contou com Luciano, que foi poupado do clássico por causa de um edema no músculo posterior da coxa esquerda.

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Na primeira parte do treino, os jogadores foram orientados por meio de um vídeo exibido pela comissão técnica. Depois disso, os atletas que atuaram como titulares no clássico contra o Palmeiras ficaram na parte interna do SuperCT e realizaram trabalhos regenerativos.

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Já os jogadores que tiveram menos tempo em campo contra o Palmeiras, e os que não entraram por opção técnica ou por não terem sido relacionados, participaram das atividades no gramado ao lado de atletas das categorias de base do Tricolor, que estiveram presentes para complementar o treino.

Foram realizadas atividades focadas na parte física, além de um duelo de 11 contra 11 em espaço reduzido, com foco em movimentações ofensivas. O tricolor encerra nesta segunda-feira (14) a preparação para enfrentar o Boca Juniors.

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Mais informações sobre a partida contra o Boca Juniors

A equipe comandada por Dorival Júnior terá um jogo decisivo nesta terça-feira (15), contra o Boca Juniors, no Morumbis, pelo duelo de volta válido pelas quartas de final da Sul-Americana. O Tricolor, que perdeu a primeira partida por 1 a 0, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão às penalidades ou por dois ou mais gols de vantagem para se classificar diretamente para as semifinais da competição.

Veja fotos do treino

Calleri durante treinamento do São Paulo neste domingo (13) - (Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC)

Luciano durante treinamento do São Paulo neste domingo (13) - (Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC)

Arthur durante treinamento do São Paulo neste domingo (13) - (Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC)

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