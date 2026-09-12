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Dorival assume responsabilidade por time reserva e explica ausência de Calleri: 'Risco grande'

Técnico justifica mudanças na escalação contra o Palmeiras e mira duelo decisivo contra o Boca Juniors pela Sul-Americana

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
12/09/2026 22:05
Atualizado há 1 minutos
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Dorival Júnior durante entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras.
Dorival Júnior durante entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras (Foto: Vinícius Spada / Lance!)

O São Paulo perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 neste sábado (12), no Nubank Parque. Antes da bola rolar, o técnico Dorival Júnior promoveu mudanças e poupou os principais titulares da equipe, visando o confronto decisivo contra o Boca Juniors na próxima terça-feira (15).

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Após o clássico, o treinador Tricolor afirmou que a decisão de escalar uma formação alternativa contra o rival teve como objetivo ter o time na melhor condição física possível para o duelo no torneio continental.

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— Eu tinha a obrigação de tentar ter a melhor equipe possível para o jogo de terça-feira (15). Me responsabilizo pela situação, foi uma decisão que nós tomamos conversando com todo mundo lá dentro, mas a responsabilidade é do treinador. E eu tenho consciência do que estou fazendo, podem ter certeza de que foi a decisão adequada para esses momentos, para as necessidades que nós teremos na terça-feira (15) — declarou o treinador na coletiva.

Mesmo com um time modificado, o Tricolor manteve o equilíbrio diante dos titulares do Palmeiras durante boa parte da etapa inicial. Porém, aos 39 minutos, o zagueiro Osório foi expulso após um carrinho perigoso no lateral Piquerez. Em desvantagem numérica, a equipe acabou sofrendo os dois gols.

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— Depende da maneira como você vê o resultado. O jogo estava sendo muito diferente daquilo que aconteceu a partir da expulsão que nós tivemos. Era um jogo em que o São Paulo desenvolvia igualdade de condições com o nosso adversário. A partir do momento da expulsão, houve um desequilíbrio muito grande, o que é natural.

Outra ausência bastante sentida foi a do atacante Calleri. Mesmo suspenso para o jogo contra o Boca Juniors na terça-feira (15), o argentino sequer foi acionado no Choque-Rei. Segundo Dorival, a escolha de poupá-lo visou preservar o atleta para a sequência da temporada.

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— Em relação ao Calleri, ele tem uma lesão que vem recuperando, seria um risco grande e eu optei por não fazê-lo para que a gente não tenha uma situação agravada. Não que ele não quisesse, de repente até quisesse atuar. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque a situação é complicada. Ele fez um jogo, na terça-feira, muito disputado e nós optamos por deixá-lo de fora para não o perdermos por um tempo maior.

Dorival Júnior durante clássico contra o Palmeiras.
Dorival Júnior durante clássico contra o Palmeiras (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3015111

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