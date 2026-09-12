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Auxiliar lamenta ausência de Abel e defende rigor financeiro no Brasil

João Martins explica escolhas do clube, comenta planejamento e reforça aposta em jovens jogadores

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/09/2026 21:34
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Auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins durante a partida contra o São Paulo
João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Palmeiras foi comandado pelo auxiliar técnico João Martins no clássico contra o São Paulo, vencido pelo Verdão por 2 a 0. Ele assumiu a equipe no lugar de Abel Ferreira, que cumpriu suspensão após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Na sexta-feira (11), o Pleno do STJD julgou o recurso apresentado pelo Palmeiras e ampliou de dois para três jogos a suspensão de Abel Ferreira. Com a decisão, o treinador precisou cumprir novas partidas fora do banco de reservas, enquanto João Martins ficou responsável por comandar a equipe no Choque-Rei.

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— Não gostamos de ficar sem nosso líder, nosso comandante. Nem a comissão, os jogadores e o clube. Vi um estudo muito bom que o futebol é a cara da sociedade. Gosto e sempre gostei de me informar. Se olharmos para as notícias… — disse João Martins.

João Martins também comentou sobre a escalação do São Paulo para o clássico. O técnico Dorival Júnior optou por preservar alguns de seus principais jogadores e mandou a campo uma equipe formada majoritariamente por reservas.

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— Não controlamos o trabalho da outra equipe, cada um toma sua decisão. Não nos preparamos para os 11 que eles iniciaram, mas não fizemos grandes preparações para outro 11, contra linha de cinco ou de quatro. Não preparamos a nível individual. Neste tipo de jogos, quando não se sabe o que o adversário vai fazer, preferimos focar em nós, sem individualizar — seguiu.

Questionado sobre a janela de transferências e se o elenco do Palmeiras é suficiente para a sequência da temporada, João Martins foi firme ao defender o planejamento do clube. O auxiliar também falou sobre a importância de manter o rigor financeiro e citou equipes que não conseguem honrar seus compromissos.

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— Não sou a pessoa mais indicada, há quem decida sobre isso. O Palmeiras nunca vai falhar com o rigor financeiro no futebol brasileiro. O Palmeiras não vai aparecer nas notícias como alguns clubes com falta de pagamentos e atraso em suas obrigações. Para isto não acontecer, temos que fazer escolhas. A do Palmeiras é apostar na base, evoluir os jogadores e para isso fomos contratados. Uma das nossas funções é ganhar e evoluir jogadores para a saúde financeira do clube. Dar tempo ao Pacheco, Belé, Benedetti, Larson. Nem todos conseguem ter o rendimento com 17, 18 anos que outros tiveram aqui. Temos que ter tempo e acreditar. Qualquer treinador gostaria de ter 29, 30 opções para tirar um e meter outro. Palmeiras não é assim, mas ainda bem que não é. Palmeiras não pode depender do dinheiro de título para pagar suas contas — finaliza.

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Bruno Fuchs, jogador do Palmeiras, disputa lance com jogador do São Paulo durante partida no estádio Nubank Arena, pelo Campeonato Brasileiro de 2026.
Palmeiras venceu o São Paulo no Nubank Parque (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Momento do Palmeiras na temporada

Em 54 jogos na temporada, o Palmeiras soma 34 vitórias, 13 empates e sete derrotas, com 71% de aproveitamento. A equipe marcou 92 gols e sofreu 49. O time registra média de 2,5 grandes chances criadas e 1,4 cedidas por partida, além de 15,6 finalizações, sendo 4,9 no gol. Os adversários finalizam 12,1 vezes por jogo, com 3,4 no alvo. A posse de bola média é de 54%. A equipe é líder provisória da competição e aguarda a partida entre Corinthians e Flamengo que acontece neste domingo (13).

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No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras disputou 27 partidas, com 16 vitórias, oito empates e três derrotas, alcançando 69% de aproveitamento. Foram 47 gols marcados e 21 sofridos. A equipe tem média de 1,7 grandes chances criadas e 1,4 cedidas por jogo. São 14,3 finalizações por partida, com 4,7 no gol, enquanto os adversários finalizam 13,1 vezes, sendo 3,9 no alvo. A posse de bola média é de 52%.

Próximos jogos do Palmeiras

  • LDU x Palmeiras - Libertadores
  • Grêmio x Palmeiras - Brasileirão
  • Palmeiras x Bahia - Brasileirão
  • Palmeiras x Corinthians - Brasileirão

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