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Viña desembarca e explica negociação com o Cruzeiro: 'Correria'

O lateral-esquerdo foi anunciado na última sexta-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
12/09/2026 21:04
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Anúncio de Matias Viña no Cruzeiro
Anúncio de Matias Viña no Cruzeiro (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Anunciado como reforço do Cruzeiro para o restante da temporada na última sexta-feira (11), Matías Viña desembarcou em Belo Horizonte na noite deste sábado. O lateral-esquerdo conversou com jornalistas no Aeroporto de Confins e explicou a negociação para fechar com a Raposa.

– Foi tudo na correria, não consegui falar com ninguém. Foi no último momento para o Cruzeiro. O River e o Flamengo não foram contrários, não dependia da gente. Foi decidido no último momento, em breve irei falar com o Arrascaeta – explicou o jogador.

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– Muito feliz de estar no Cruzeiro. Quando surgiu a possibilidade, queria jogar. Estava em uma situação incômoda no River. Queria sair, jogar, quando o Cruzeiro se mostrou disposto a me contratar. Falei para o meu empresário. Demorou para os dois times chegarem a um acordo. Um queria empréstimo, o River, o Flamengo. Deu tempo de arrumar tudo e estar aqui com vocês – disse Matías Viña.

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Recado de Viña ao torcedor do Cruzeiro

O defensor destacou ainda que é um atleta muito dedicado e se colocou à disposição de Artur Jorge para os treinamentos a partir de segunda-feira.

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Viña com a camisa do Flamengo
Matías Viña pelo Flamengo (Foto: Divulgação Flamengo)

– Sou muito dedicado, vou entregar tudo em campo. Não vai faltar raça. Quero ficar com os companheiros, entender os conceitos do treinador e estar pronto para jogar. Estou ansioso por treinar com o grupo – comentou Viña.

– No River Plate joguei 17 vezes. Depois tive alguns problemas entre clubes e contratos. Vou falar em breve. Estou contente de estar no Cruzeiro. Preparado para treinar na segunda-feira com meus companheiros – explicou o jogador.

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Matías Viña chega ao Cruzeiro por empréstimo até o fim desta temporada, com opção de compra. Ele estava cedido pelo Flamengo até o fim do ano ao River Plate, mas não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu resposta positiva do atleta.

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