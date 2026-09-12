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Piquerez será reavaliado pelo Palmeiras após deixar o campo lesionado

Lateral sentiu dores no tornozelo após entrada de Osorio e deixou o clássico no intervalo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/09/2026 22:01
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Piquerez no chão após receber falta
Piquerez, do Palmeiras, deixou o clássico contra o São Paulo lesionado no intervalo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

O lateral-esquerdo Piquerez será reavaliado neste domingo (13) após deixar o clássico contra o São Paulo, na vitória do Palmeiras por 2 a 0, com dores. O jogador sofreu uma entrada no tornozelo e permaneceu em campo durante o primeiro tempo.

Durante a coletiva de imprensa, o auxiliar técnico do Palmeiras evitou dar detalhes sobre a situação do uruguaio e afirmou que ele deverá passar por uma nova avaliação do departamento médico.

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O lance ocorreu aos 37 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque, o zagueiro Osorio, do São Paulo, acertou uma dura entrada em Piquerez. Inicialmente, a arbitragem aplicou o cartão amarelo, mas o árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance e, após a análise, decidiu expulsar o jogador.

O time do Palmeiras, em jogo contra a equipe do São Paulo, pelo Brasileirão
Palmeiras venceu por 2 a 0 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Momento do Palmeiras na temporada

Em 54 jogos na temporada, o Palmeiras soma 34 vitórias, 13 empates e sete derrotas, com 71% de aproveitamento. A equipe marcou 92 gols e sofreu 49. O time registra média de 2,5 grandes chances criadas e 1,4 cedidas por partida, além de 15,6 finalizações, sendo 4,9 no gol. Os adversários finalizam 12,1 vezes por jogo, com 3,4 no alvo. A posse de bola média é de 54%. A equipe é líder provisória da competição e aguarda a partida entre Corinthians e Flamengo que acontece neste domingo (13).

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No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras disputou 27 partidas, com 16 vitórias, oito empates e três derrotas, alcançando 69% de aproveitamento. Foram 47 gols marcados e 21 sofridos. A equipe tem média de 1,7 grandes chances criadas e 1,4 cedidas por jogo. São 14,3 finalizações por partida, com 4,7 no gol, enquanto os adversários finalizam 13,1 vezes, sendo 3,9 no alvo. A posse de bola média é de 52%.

Próximos jogos do Palmeiras

  • LDU x Palmeiras - Libertadores
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  • Palmeiras x Corinthians - Brasileirão

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