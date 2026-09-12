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Vitor Roque vibra com gol e desabafa após lesões: 'Não é fácil'

Camisa 9 marcou o segundo gol alviverde na vitória diante do São Paulo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/09/2026 20:42
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Vitor Roque durante o clássico contra o São Paulo
Vitor Roque comemora o segundo gol do Palmeiras com assistência de Khellven (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O atacante Vitor Roque foi um dos destaques da vitória do Palmeiras diante do São Paulo por 2 a 0, na noite deste sábado (12), no Nubank Parque, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista após o jogo, Vitor Roque relembrou as lesões recentes que atrapalharam sua sequência. Em abril de 2026, o jogador sofreu uma lesão grave de sindesmose no tornozelo esquerdo. No mês seguinte, foi submetido a um procedimento cirúrgico para tratar o problema.

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— Agradecer a Deus pela oportunidade de vestir essa camisa, pelo gol, pela vitória. Agradecer também a toda equipe que vem me ajudando, ao professor. Pouco a pouco venho recuperando minha confiança, não é fácil passar por lesões, e desde o início do ano venho sofrendo com lesões que vem me atrapalhado, mas é pouco a pouco, ir trabalhando para ajudar o Palmeiras melhor ainda — disse Vitor Roque ao SporTV.

Agora, o Palmeiras vira a chave e passa a pensar na LDU. O Verdão enfrenta a equipe equatoriana, fora de casa, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, na altitude. O primeiro jogo terminou com vitória palmeirense por 1 a 0.

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— Agora é recuperar, mas amanhã já pensar na LDU, já vamos viajar segunda para ir adaptando, sabemos que lá é difícil — completou.

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Lucas Evangelista jogador do Palmeiras, disputa lance com Djhordney jogador do São Paulo
Palmeiras venceu o São Paulo no Nubank Parque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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