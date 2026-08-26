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Santos anuncia venda de Adonis Frías ao Atlas, do México

Defensor argentino deixa o Peixe menos de um ano após ser contratado

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/08/2026 12:47
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Presidente Marcelo Teixeira e Alexandre Mattos
Santos lucrou com a venda de Adonis Frías ao Atlas, do México (Foto: Guilherme Gregui/ Santos FC)

O Santos oficializou nesta quarta-feira (26) a venda do zagueiro Adonis Frías ao Atlas, da primeira divisão do México. O defensor argentino deixa o Peixe menos de um ano após ser contratado junto ao León, também do futebol mexicano.

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Segundo apuração da reportagem, a negociação gira em torno de US$ 3,75 milhões fixos, além de valores variáveis que podem elevar o montante para US$ 4,5 milhões, pouco mais de R$ 23 milhões na cotação atual. Com a transferência, o Santos pode recuperar o investimento realizado na contratação do jogador.

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O Peixe ainda ficará com 20% dos direitos de Frías em uma eventual negociação futura. O zagueiro assinará contrato de três anos com o Atlas. Em 2025, o Santos desembolsou cerca de US$ 4 milhões para contratar o argentino.

Frías deixa a Vila Belmiro com 38 partidas disputadas e três gols marcados. O jogador tinha vínculo com o Santos até 31 de dezembro de 2028.

A saída do defensor reduz para quatro o número de zagueiros do elenco profissional. Lucas Veríssimo e João Ananias têm formado a dupla titular da equipe comandada por Cuca, que ainda conta com Luan Peres e José Alencar para a posição. O volante Willian Arão também atuando na posição.

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Zagueiro Adonis Frías
Adonis Frías deixa o Santos após disputar 38 partidas e marcar três gols pelo clube (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

Carreira e chegada ao Santos

Adonis Uriel Frías nasceu em Florencio Varela, na Argentina, e iniciou a carreira profissional no Defensa y Justicia. Pelo clube, conquistou a Copa Sul-Americana de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2021.

Antes da primeira experiência internacional, o zagueiro também defendeu o Los Andes. Na sequência, transferiu-se para o León, do México, onde permaneceu até ser contratado pelo Santos em 2025.

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Pelo Peixe, Frías disputou 38 jogos e marcou três gols. Agora, aos 28 anos, o defensor retorna ao futebol mexicano para defender o Atlas.

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