Matheus Martins aceita termos do Dínamo Moscou e deixa o Botafogo
Atacante foi contratado em 2024 e disputou 91 jogos pelo Glorioso
Impasse resolvido, e Matheus Martins encaminhou sua saída do Botafogo para defender o Dínamo Moscou, da Rússia, em um contrato válido por quatro temporadas. Na negociação, o Glorioso receberá 7 milhões de euros (R$ 42,4 milhões na cotação atual), podendo receber mais 1 milhão de euros em bônus por metas.
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O Botafogo já liberou Matheus Martins para viajar e assinar o vínculo com o novo clube. O atacante chegará à Rússia no fim de semana.
Nos últimos dias, jogador e seu estafe travaram a negociação devido ao pedido salarial. A diretoria da SAF, por sua vez, acenou positivamente nos primeiros contatos feitos. Matheus Martins queria aumentar consideravelmente seus ganhos no contrato de quatro anos oferecido pelos russos, que recusaram a contraproposta por acharem os valores muito acima do padrão para os salários.
Na última terça-feira (25), após nova oferta do Dínamo Moscou, o jogador abaixou a guarda e topou os termos oferecidos. O clube russo já havia tentado a contratação do atacante no início do ano, mas, na época, a SAF sequer abriu negociação.
Matheus Martins chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2024 tendo custado 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto à Udinese, da Itália. Foram 91 jogos com a camisa alvinegra, dez gols marcados e duas assistências.
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