Yuri Alberto inicia transição e pode reforçar Corinthians Atacante participou parcialmente das atividades e avança na recuperação

O atacante Yuri Alberto iniciou a transição física nesta quarta-feira (26) e realizou trabalhos parciais com o elenco do Corinthians. O jogador se recupera de uma lesão na coxa direita e avançou na preparação para o clássico contra o Santos, no domingo (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians voltou aos treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava e deu início à preparação para o duelo. A atividade começou com um trabalho de força na academia, seguido de aquecimento e exercícios físico-técnicos em três estações, com cruzamentos e finalizações, corrida intervalada e posse de bola.

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Na sequência, o técnico Fernando Diniz dividiu o elenco em quatro grupos para jogos de enfrentamento de seis contra seis em campo reduzido. A comissão técnica deu sequência aos trabalhos, de olho ao clássico na Neo Química Arena.

O volante André também foi a campo nesta quarta-feira (26), mas realizou uma atividade específica com o departamento de fisioterapia. O jogador segue em recuperação e não participou dos trabalhos com o restante do elenco.

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Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Gustavo Henrique destaca semana de preparação

Já focado no clássico contra o Santos, o zagueiro Gustavo Henrique valorizou a semana livre para treinamentos e projetou o duelo em busca da nona vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

— Foi importante termos dias de folga. Aproveitamos ao máximo. Agora que retornamos, estamos focados em treinar muito. Sabemos que é um jogo muito importante para nós. Vamos nos dedicar a cada dia no que o professor passar nos trabalhos para que a gente chegue muito preparado domingo e faça um grande jogo — afirmou o defensor.

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O Corinthians terá mais três dias de preparação antes do clássico. Os comandados de Fernando Diniz voltam a treinar na manhã desta quinta-feira (27), no CT Dr. Joaquim Grava.

Corinthians e Santos se enfrentam às 16h de domingo (30), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo o calendário do Corinthians

30/08 — 16:00 - Corinthians x Santos — Brasileirão

06/09 — 19:30 - Corinthians x Chapecoense — Brasileirão

09/09 (Data a confirmar) - Estudiantes x Corinthians — Libertadores

13/09 (Data a confirmar) - Flamengo x Corinthians — Brasileirão

16/09 (Data a confirmar) - Corinthians x Estudiantes — Libertadores

20/09 (Data a confirmar) - Corinthians x Fluminense — Brasileirão

07/10 (Data a confirmar) - Internacional x Corinthians — Brasileirão

11/10 (Data a confirmar) - Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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