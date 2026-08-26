Com Gabigol no banco, Santos está escalado para clássico contra o Palmeiras Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

O Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para o confronto de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O duelo acontece na noite desta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

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A grande novidade no time titular é a ausência de Gabigol. Além de Neymar, que nem viajou devido às restrições em relação ao gramado sintético, o atacante começará no banco de reservas por escolha do treinador.

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Artilheiro da equipe na temporada, o camisa 9 foi sacado do time por opção técnica. Segundo apuração da repórter Joana de Assis, Cuca e Gabigol discutiram no treino da última terça-feira (25), o que motivou a decisão do comandante em mantê-lo como opção entre os suplentes.

Para os lugares de Gabigol e Neymar, o setor de ataque ganha as entradas de Gustavo Caballero e Rollheiser.

No setor defensivo, a boa notícia é o retorno de Lucas Veríssimo. Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, o zagueiro volta ao time titular após seis partidas de ausência para formar a dupla de zaga com Luan Peres.

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Já o meio de campo alvinegro será formado pela trinca com Willian Arão, que atua recuado na volância, João Schmidt e o Menino da Vila Gustavinho.

Escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Willian Arão, Rollheiser, Barreal e Cabellero. Técnico: Cuca.

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Escalação do Santos contra o Palmeiras - (Fotos: divulgação / Santos FC)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SANTOS

COPA DO BRASIL - quartas de final da Copa do Brasil (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Nubank Parque estádio do Palmeiras - (Foto: Reprodução)

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