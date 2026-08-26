Botafogo rescinde com o lateral-esquerdo Caio Roque
Lateral-esquerdo disputou apenas seis jogos e rendeu abaixo do esperado
Foi publicada nesta quarta-feira (26), no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Caio Roque. Contratado em março, o defensor fez apenas seis jogos pelo Botafogo e foi pouco pra isso.
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Caio Roque chegou ao Botafogo no mês de março após passagem pela Portuguesa-SP no Paulistão como opção para a lateral esquerda. Com Alex Telles como titular e Marçal com bom desempenho, o jogador, de 24 anos, não despontou.
Depois disso, a diretoria alvinegra foi ao mercado atrás de mais uma peça para o setor e contratou Paulinho, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. Caio Roque, então, sobrou.
Na pausa para a Copa do Mundo, o lateral começou a treinar separado do restante do plantel e foi colocado na lista de jogadores fora dos planos. O clube, então, optou por rescindir o vínculo de empréstimo junto à Lusa e devolver o camisa 27.
Caio Roque fez base no Flamengo e foi vendido aos 18 anos para o Lommel SK, da Bélgica, onde disputou 37 partidas. Três anos depois, voltou ao futebol brasileiro contratado pelo Bahia, onde acumulou empréstimos. Neste período, o lateral-esquerdo acumulou passagens por Londrina e Volta Redonda, onde jogou a Série B de 2025, até ser contratado a custo zero pela Portuguesa.
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