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Santos registra Boletim de Ocorrência contra torcedor por cusparada em Reinaldo

O B.O. foi registrado na última segunda-feira (24), na 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE); saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
26/08/2026 19:55
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Reinaldo durante a partida contra o Santos, no último domingo (23).
Reinaldo durante a partida contra o Santos, no último domingo (23) - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

O Santos registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o torcedor que cuspiu em Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, durante o empate por 1 a 1 no último domingo (23), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A formalização do B.O. ocorreu na última segunda-feira (24), na 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE). O torcedor prestou depoimento e confirmou ter cuspido em direção ao atleta, justificando que cometeu a atitude "no calor da emoção". De acordo com apuração do UOL, o Peixe aguarda punição ao infrator na esfera jurídica.

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Santos é denunciado no STJD

Santos foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da cusparada de torcedor santista em Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, durante o empate do último domingo (23), na Vila Belmiro. O julgamento será realizado nesta quinta-feira (27), pela 4ª Comissão Disciplinar da entidade.

O Peixe foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição quando o clube deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens, invasão de campo ou lançamento de objetos. A pena pode variar de multa de R$ 100 a R$ 100 mil ou até mesmo perda do mando de campo de uma a dez partidas.

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Como tudo aconteceu?

Aos 25 minutos da primeira etapa, Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, se aproximou para um arremesso lateral próximo à arquibancada da Vila, quando foi surpreendido por um cuspe no rosto. A própria Edina, árbitra da partida, relatou em súmula o acontecimento.

— Informo que, aos 25 minutos do primeiro tempo, o atleta Reinaldo Manoel da Silva, número 6 da equipe do Mirassol, levou uma cusparada no momento que ia realizar um arremesso lateral (...) Informo que essa cusparada veio de onde se encontrava a torcida do Santos Futebol Clube, porém não foi possível identificar o torcedor — relatou a árbitra.

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O próprio jogador, após a partida, também se manifestou sobre o ocorrido em seu Instagram. Reinaldo cobrou "medidas cabíveis" e classificou o ato como "lamentável e vergonhoso".

— Ganhamos um grande ponto hoje na Vila, contra o grande adversário, e temos que valorizar. Mas independente do resultado, ninguém sai de casa para trabalhar, ganhar o pão de cada dia, representar um time e uma torcida, para tomar uma cusparada na cara. Nojento, lamentável e vergonhoso. As imagens são claras. Espero que as medidas cabíveis sejam tomadas para que isso não volte a acontecer comigo e com nenhum companheiro de trabalho. Isso não existe! — escreveu o jogador.

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Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.
Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

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