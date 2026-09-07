Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja o gol que deu os três pontos ao Vitória sobre o Grêmio no Brasileirão

Equipes se enfrentaram no Barradão

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 21:29
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Jogadores de Vitória x Grêmio em disputa
Vitória e Grêmio jogaram pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

O Vitória venceu o Grêmio por 1 a 0 no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separadas por apenas um ponto na tabela antes do apito inicial, ambas as equipes buscavam o resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

➡️Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

No meio de semana, os dois clubes entraram em campo pela Copa do Brasil: o Imortal avançou na competição e o Rubro-Negro Baiano deu adeus ao torneio. O time comandado por Luís Castro superou o Internacional e enfrentará o Atlético-MG na próxima fase, enquanto o Leão da Barra foi eliminado pelo Vasco.

continua após a publicidade

O único gol do jogo foi marcado por Renê Sousa aos 18 minutos da segunda etapa. Mateusinho bateu escanteio pelo lado esquerdo e encontrou o camisa 91, que finalizou forte de cabeça.

Veja o gol da partida:

Jogadores de Grêmio e Vitória em disputa de bola
Vitória e Grêmio no Brasileirão (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Como foi o jogo entre Vitória e Grêmio?

Em um início de primeiro tempo animado, o Grêmio chegou a abrir o placar sobre o Vitória com gol de Carlos Vinícius aos seis minutos, mas o centroavante foi flagrado em posição irregular e o tento anulado. Os mandantes responderam com duas finalizações de Zé Vitor, mas o Tricolor voltou a assustar com Caito sendo acionado pelo lado direito e batendo rasteiro para grande defesa de Lucas Arcanjo. Aos 18 minutos, o Rubro-Negro chegou ao ataque com Renê, sendo lançado pelo lado esquerdo e finalizando para grande defesa de Weverton. No entanto, o duelo perdeu intensidade na reta final da etapa inicial.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No segundo tempo, Vitória e Grêmio voltaram dos vestiários com os ânimos à flor da pele e com muita confusão entre os atletas. Mas, aos 17 minutos, o Rubro-Negro achou um gol com Renê, aproveitando uma cobrança de escanteio de Matheusinho e surgindo livre de marcação para cabecear e estufar as redes. Após o gol, o Leão reduziu o ritmo, mas o Tricolor não conseguiu ter criatividade para pressionar o rival de forma organizada e não conseguiu buscar a igualdade no marcador. Nos acréscimos, a equipe de Jair Ventura chegou a ter a chance de ampliar o placar com Renato Kayzer sendo acionado na área, mas chutando fraco para defesa tranquila de Weverton antes do apito final.

➡️ Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Renê comemora gol no jogo do Vitória contra o Grêmio

Futebol Nacional

Vitória supera o Grêmio e se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão

Há 8 minutos
Ancelotti irritado em jogo do Brasil

Santos

Meia do Santos aparece em pré-lista de Ancelotti para Seleção

Há 1 hora
Lucas Silva nos corredores do Mineirão

Cruzeiro

Artur Jorge abre o jogo sobre falta de espaço para Lucas Silva no Cruzeiro

Há 2 horas
Estádio do Boca lotado

São Paulo

Boca Juniors x São Paulo: veja o histórico do confronto

Há 4 horas
Luciano, do São Paulo, comemora gol contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

São Paulo

Análise tática do Guffo: Dorival encontrou seu São Paulo ideal

Há 4 horas
Fagner contra o Athletico-PR

Cruzeiro

Fagner fala sobre protestos da torcida do Cruzeiro

Há 4 horas
Mais LANCE!
rodinei em treino do Santos

Santos tem novidade em reapresentação após vitória

Lyanco e Léo Duarte em treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético pode ter retornos importantes contra o Santos: veja situação dos atletas

Dorival no comando do São Paulo

São Paulo viaja para enfrentar o Boca com novidades; veja provável escalação

Ancelotti concede entrevista após treino da Seleção Brasileira

Corinthians tem quatro nomes em pré-lista de Ancelotti para Seleção

Estádio do Boca lotado

São Paulo x Boca: na Bombonera, o estádio também joga

Arthur Cabral durante Botafogo x Corinthians

Botafogo analisa proposta do Tigres-MEX por Arthur Cabral

Zé Lucas e Otavio no Mineirão

Joias do Cruzeiro podem ganhar chance na Seleção Brasileira

Uniformes Atlético x Santos (reprodução Conmebol)

Atlético terá novidade no uniforme contra o Santos pela Sul-Americana: veja detalhes

Jogadores do São Paulo comemorando juntos

São Paulo paga premiação extra após vitórias sobre Bragantino e Atlético

Protesto de torcedores do Inter em torno do Beira-Rio (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Protesto e invasão: veja o que aconteceu após Inter x Santos

Gerson foi o grande destaque do Cruzeiro contra o Athletico-PR

ANÁLISE: mudança de Artur Jorge alterou dinâmica ofensiva e defensiva do Cruzeiro

Scarpa e Dudu treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

De volta à Sul-Americana: Confira a programação semanal do Atlético

Carlo Ancelotti gesticula à beira do campo no jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo

Breno Bidon, do Corinthians, aparece em pré-lista de Ancelotti para Seleção Brasileira