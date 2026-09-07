O Vitória venceu o Grêmio por 1 a 0 no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separadas por apenas um ponto na tabela antes do apito inicial, ambas as equipes buscavam o resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

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No meio de semana, os dois clubes entraram em campo pela Copa do Brasil: o Imortal avançou na competição e o Rubro-Negro Baiano deu adeus ao torneio. O time comandado por Luís Castro superou o Internacional e enfrentará o Atlético-MG na próxima fase, enquanto o Leão da Barra foi eliminado pelo Vasco.

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O único gol do jogo foi marcado por Renê Sousa aos 18 minutos da segunda etapa. Mateusinho bateu escanteio pelo lado esquerdo e encontrou o camisa 91, que finalizou forte de cabeça.

Veja o gol da partida:

Vitória e Grêmio no Brasileirão (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Como foi o jogo entre Vitória e Grêmio?

Em um início de primeiro tempo animado, o Grêmio chegou a abrir o placar sobre o Vitória com gol de Carlos Vinícius aos seis minutos, mas o centroavante foi flagrado em posição irregular e o tento anulado. Os mandantes responderam com duas finalizações de Zé Vitor, mas o Tricolor voltou a assustar com Caito sendo acionado pelo lado direito e batendo rasteiro para grande defesa de Lucas Arcanjo. Aos 18 minutos, o Rubro-Negro chegou ao ataque com Renê, sendo lançado pelo lado esquerdo e finalizando para grande defesa de Weverton. No entanto, o duelo perdeu intensidade na reta final da etapa inicial.

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No segundo tempo, Vitória e Grêmio voltaram dos vestiários com os ânimos à flor da pele e com muita confusão entre os atletas. Mas, aos 17 minutos, o Rubro-Negro achou um gol com Renê, aproveitando uma cobrança de escanteio de Matheusinho e surgindo livre de marcação para cabecear e estufar as redes. Após o gol, o Leão reduziu o ritmo, mas o Tricolor não conseguiu ter criatividade para pressionar o rival de forma organizada e não conseguiu buscar a igualdade no marcador. Nos acréscimos, a equipe de Jair Ventura chegou a ter a chance de ampliar o placar com Renato Kayzer sendo acionado na área, mas chutando fraco para defesa tranquila de Weverton antes do apito final.

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