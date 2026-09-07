Vitória supera o Grêmio e se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão
Leão ganha fôlego na luta contra o rebaixamento
O Vitória derrotou o Grêmio por 1 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira (7), no Barradão. Na etapa final, Renê marcou o único gol da partida e fez o Leão subir da 14ª para a 11ª colocação e ganhar um respiro na luta contra o rebaixamento.
Como foi o jogo?
Em um início de primeiro tempo animado, o Grêmio chegou a abrir o placar sobre o Vitória com gol de Carlos Vinícius aos seis minutos, mas o centroavante foi flagrado em posição irregular e o tento anulado. Os mandantes responderam com duas finalizações de Zé Vitor, mas o Tricolor voltou a assustar com Caito sendo acionado pelo lado direito e batendo rasteiro para grande defesa de Lucas Arcanjo. Aos 18 minutos, o Rubro-Negro chegou no ataque com Renê sendo lançado pelo lado esquerdo e finalizando para grande defesa de Weverton. No entanto, o duelo perdeu intensidade na reta final da etapa inicial.
No segundo tempo, Vitória e Grêmio voltaram dos vestiários com os ânimos à flor da pele e com muita confusão entre os atletas. Mas aos 17 minutos, o Rubro-Negro achou um gol com Renê aproveitando uma cobrança de escanteio de Matheusinho e surgindo livre de marcação para cabecear e estufar as redes. Após o gol, o Leão reduziu o ritmo, mas o Tricolor não conseguiu ter criatividade para pressionar o rival de forma organizada e não conseguiu buscar a igualdade no marcador. Nos acréscimos, a equipe de Jair Ventura chegou a ter a chance de ampliar o placar com Renato Kayzer sendo acionado na área, mas chutando fraco para defesa tranquila de Weverton antes do apito final.
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O gol marcado por Renê de cabeça foi o lance capital do confronto, pois foi decisivo para o triunfo do Vitória sobre o Grêmio. Com os três pontos, o Leão chegou aos 32 pontos conquistados e se distanciou da zona de rebaixamento em busca da permanência na elite do Brasileirão.
Deu aula 🏅
Na etapa inicial, Renê quase marcou um belo gol ao ser acionado pelo lado esquerdo e finalizar de perna direita para grande defesa de Weverton. No segundo tempo, o centroavante marcou o gol que deu os três pontos para o Vitória no Brasileirão e foi o grande nome da partida.
Ficou abaixo 📉
Principal nome do Grêmio, Carlos Vinícius não teve uma grande noite em Salvador e não foi capaz de ajudar o Tricolor diante do Vitória. No início da partida, o centroavante teve um gol anulado por impedimento em uma grande chance do Imortal. Além disso, o jogador teve uma finalização perigosa no primeiro tempo defendido por Lucas Arcanjo, mas sumiu na etapa final.
✅ Ficha técnica
Vitória 🆚 Grêmio
Brasileirão - 26ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 7 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
🥅 Gols: Renê, 17'/2ºT (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Erick e Caique (VIT); Pedro Gabriel, Pavón, Caio Paulista, Noriega e Gustavo Martins (GRE).
🟥 Cartões vermelhos: -
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Candido e Jamerson; Zé Vitor, Caique (Edenílson) e Matheusinho (Pochettino); Erick (Marinho), Renê (Renato Kayzer) e Tarzia (Fabri).
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Villasanti (Nardoni) e Krovinovic; Pavón (Enamorado), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Tetê.
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