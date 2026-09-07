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Atlético terá novidade no uniforme contra o Santos pela Sul-Americana: veja detalhes

Galo fará a estreia da terceira camisa na partida de ida das quartas da competição

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
07/09/2026 12:39
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Uniformes Atlético x Santos (reprodução Conmebol)
Uniformes Atlético x Santos (reprodução Conmebol)
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O Atlético terá uma grande novidade no uniforme na partida contra o Santos pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (9) às 19h na Vila Belmiro. O Galo fará a estreia de sua camisa laranja, o terceiro uniforme para o restante da temporada.
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O Atlético terá uma grande novidade no uniforme na partida contra o Santos pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (9) às 19h na Vila Belmiro. O Galo fará a estreia de sua camisa laranja, o terceiro uniforme para o restante da temporada.

A camisa foi revelada na última semana, antes do clássico de volta contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O novo uniforme faz referência à "Rua de Fogo", tradicional movimento promovido pela torcida do Galo para receber o ônibus da equipe antes de partidas importantes.

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Diante do Santos, o Atlético utilizará a camisa pela primeira vez em uma partida. Além da camisa, o short e os meiões também serão predominantemente laranjas, seguindo a mesma identidade do uniforme. O Santos, por sua vez, utilizará o tradicional uniforme branco no confronto.

A nova camisa 3 do Atlético

O uniforme, predominantemente laranja, homenageia o corredor formado pela torcida, marcado por sinalizadores, pirotecnia e cantos durante a recepção ao ônibus do Atlético antes de grandes jogos.

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A camisa busca recriar visualmente a atmosfera criada pelos sinalizadores. A estampa combina diferentes gradações de laranja para reproduzir a sensação incandescente da "Rua de Fogo".

Para completar o design, a gola careca, as mangas e os detalhes laterais aparecem na cor preta, reforçando a identidade do clube. Na parte interna da gola, a arte traz a inscrição "Galo Doido", acompanhada pelo desenho da crista do Galo envolvendo a letra "G".

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A nova camisa do Atlético estará disponível para compra a partir de 11 de setembro. O uniforme será vendido nas lojas e nos sites da Nike, na Loja do Galo e por meio de revendedores selecionados.

Nova camisa do Galo laranja (reprodução Atlético)
Nova camisa do Galo laranja (reprodução Atlético)

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