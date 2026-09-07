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Boca Juniors x São Paulo: veja o histórico do confronto

Equipes não se enfrentam desde 2007

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/09/2026 18:09
Atualizado há 1 hora
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Estádio do Boca lotado
Boca e São Paulo voltam a se encontrar após quase vinte anos (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Boca Juniors e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (7) após quase vinte anos. Os clubes, que somam nove títulos da Libertadores, nunca se encontraram na principal competição do continente, mas já mediram forças 12 vezes em torneios organizados pela Conmebol — inclusive na própria Copa Sul-Americana.

O retrospecto é equilibrado, mas com vantagem argentina. São cinco vitórias do Boca Juniors, contra quatro do São Paulo, além de três empates. O time argentino também leva vantagem nos gols marcados. Ao todo, foram 18 contra 13 do Tricolor. Em aproveitamento, o Boca tem 50%, enquanto o São Paulo soma 38%. Os números do Sofascore.

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Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja o retrospecto de Boca e São Paulo

A história entre as equipes começou em 1993, pela semifinal da Copa de Ouro. O Boca venceu por 1 a 0 na Bombonera e avançou após o empate por 1 a 1 no Pacaembu. No ano seguinte, os times voltaram a se encontrar na semifinal da Supercopa, com nova classificação argentina.

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O São Paulo conseguiu sua primeira resposta em 1995, também pela Supercopa. Depois de vencer por 1 a 0 no Brasil, o Tricolor bateu o Boca por 3 a 2 em Buenos Aires. A vitória segue como a única de um dos dois clubes como visitante neste histórico.

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Em 1999, pela Copa Mercosul, aconteceu a maior goleada do confronto. O Boca aplicou 5 a 1 em Buenos Aires, com três gols de Guillermo Barros Schelotto. No segundo encontro daquele torneio, houve empate por 1 a 1 no Brasil.

O duelo mais importante entre as equipes até então aconteceu em 2006, pela Recopa Sul-Americana. O Boca venceu a ida por 2 a 1 e segurou o empate no Morumbis por 2 a 2, garantindo o título argentino pelo placar agregado de 4 a 3.

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O encontro mais recente aconteceu em 2007, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Boca venceu por 2 a 1 na Bombonera, mas o São Paulo conseguiu devolver o placar necessário no Brasil. Aloísio marcou o gol da vitória por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação tricolor pela regra do gol fora de casa.

Agora, 19 anos depois, os clubes voltam a se encontrar em uma competição continental. O Boca venceu cinco dos seis jogos disputados como mandante no histórico, enquanto o São Paulo permanece invicto em seus seis compromissos oficiais em casa, com quatro vitórias e dois empates.

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A vantagem geral é argentina, mas o último capítulo terminou com classificação do São Paulo. Nesta edição da Copa Sul-Americana, os dois gigantes terão novamente dois jogos para escrever mais uma parte dessa história.

Histórico de Boca Juniors x São Paulo

Copa de Ouro 1993, semifinal

  • Boca Juniors 1 x 0 São Paulo
  • São Paulo 1 x 1 Boca Juniors

Supercopa 1994, semifinal

  • Boca Juniors 2 x 0 São Paulo
  • São Paulo 1 x 0 Boca Juniors

Supercopa 1995, triangular classificatório

  • São Paulo 1 x 0 Boca Juniors
  • Boca Juniors 2 x 3 São Paulo

Copa Mercosul 1999, fase de grupos

  • Boca Juniors 5 x 1 São Paulo
  • São Paulo 1 x 1 Boca Juniors

Recopa Sul-Americana 2006

  • Boca Juniors 2 x 1 São Paulo
  • São Paulo 2 x 2 Boca Juniors

Copa Sul-Americana 2007, oitavas de final

  • Boca Juniors 2 x 1 São Paulo
  • São Paulo 1 x 0 Boca Juniors
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