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São Paulo viaja para enfrentar o Boca com novidades; veja provável escalação

Jogo será na Bombonera neste terça-feira

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/09/2026 14:25
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Dorival no comando do São Paulo
Dorival deve ir com força máxima contra o Boca (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Boca Juniors nesta segunda-feira (7). O time embarca rumo a Buenos Aires, onde encara a equipe argentina nesta terça-feira, dia 8 de setembro, às 21h30 (de Brasília).

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Recuperado de uma entorse traumática no tornozelo direito, Victor Sá participou normalmente das atividades com o restante do elenco e está à disposição para o confronto na Argentina. Após os últimos trabalhos, a delegação iniciou a viagem para Buenos Aires em voo fretado.

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Após o aquecimento e um trabalho de posse de bola, os jogadores participaram de um confronto em espaço reduzido, com 11 atletas de cada lado, voltado à ativação das estruturas táticas da equipe.

Na sequência, Dorival Júnior e sua comissão técnica comandaram uma atividade tática posicional, com foco principalmente nas movimentações ofensivas. O treino também contou com um complemento de bolas paradas.

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A partida de volta, que definirá o classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana, será disputada no dia 15, às 21h30, no Morumbis.

São Paulo x Boca: na Bombonera, o estádio também joga

treino do São Paulo
São Paulo encerrou preparação para enfrentar o Boca (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja provável escalação do São Paulo

O São Paulo teve um time misto contra o Atlético-MG, pensando justamente na decisão. Vindo de duas vitórias seguidas, o Tricolor deve ir a campo com força máxima. Uma provável escalação pode ter Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho; Luciano, Ferreira e Jonathan Calleri.

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