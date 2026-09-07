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São Paulo paga premiação extra após vitórias sobre Bragantino e Atlético

Tricolor venceu o Atlético e Bragantino

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/09/2026 12:29
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Jogadores do São Paulo comemorando juntos
Tricolor comemorando gol contra o Atlético (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O São Paulo pagou uma bonificação extra em dinheiro aos jogadores após as vitórias sobre o Red Bull Bragantino e o Atlético-MG. Conhecido no futebol como "bicho molhado", a premiação geralmente é dada para jogadores depois de uma vitória importante.

A informação foi apurada pelo "ge" inicialmente. O Lance! apurou que os pagamentos foram feitos após as últimas duas vitórias, tendo em vista o jejum de dez jogos que o time passou sem vencer no Campeonato Brasileiro.

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A premiação teria sido dividida entre os jogadores. A ideia partiu de Rafinha e teve o aval do presidente Harry Massis. No mais, não deve se tornar uma prática frequente entre o elenco. Foi uma ação pontual, pensando na fase atual da equipe.

O São Paulo já possui premiações previstas em contrato para as classificações nas competições de mata-mata e pela posição final no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o pagamento após as vitórias contra Bragantino e Atlético-MG foi tratado como um extra. Inclusive, essa prática já havia sido citada por Rafinha, logo quando foi apresentado no São Paulo, no começo do ano.

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- Já recebi dinheiro em espécie no São Paulo, no Flamengo, no Grêmio, no Coritiba. Em todos os clubes eu recebi. Isso faz parte do futebol. É o bicho molhado - disse na entrevista.

Luciano, do São Paulo, comemora gol contra o Atlético-MG pelo Brasileirão
São Paulo venceu os últimos dois jogos do Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Próximos passos do São Paulo

O São Paulo volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira (8), às 21h30, na Bombonera, pelo jogo de ida das quartas de final. A partida de volta será disputada no Morumbis, na semana seguinte.

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