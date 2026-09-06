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Time modificado! Confira escalação do Cruzeiro contra o Athletico-PR

A Raposa tenta voltar a vencer depois de quatro jogos

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/09/2026 15:00
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Vestiário do Cruzeiro contra o CAP
Vestiário do Cruzeiro contra o CAP (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A Raposa enfrenta, na tarde deste domingo (6), às 16h (de Brasília), o Athletico-PR, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, o técnico Artur Jorge não poderá contar com o zagueiro Jonathan Jesus na escalação do Cruzeiro.

O defensor teve um problema em um músculo associado ao tornozelo. A indicação para o caso é tratamento conservador, que foi iniciado no Departamento de Saúde e Desempenho do clube.

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Além dele, Gerson era dúvida para o duelo deste domingo. O volante pediu para deixar o clássico da última terça-feira no meio do segundo tempo.

Com isso, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Fagner; Fabrício Bruno, João Marcelo, Rojas; Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge.

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Cruzeiro x Athletico-PR

Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (6), às 16h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!

Em seu pior momento sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro tenta retomar a  confiança na temporada. A equipe foi eliminada na Copa do Brasil na terça-feira ao perder por 2 a 1 para o Athletico-PR.

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Athletico-PR x Cruzeiro no primeiro turno do Brasileirão de 2026
Athletico-PR x Cruzeiro no primeiro turno do Brasileirão de 2026 (Foto: Igor Barrankievicz e Du Caneppele)

A Raposa não vence há três partidas, desde o triunfo contra o Flamengo por 2 a 1, no Mineirão, na partida dentro de casa pela competição. Depois, empatou o clássico no Gigante da Pampulha e perdeu por 3 a 1 para o Vasco.

Do outro lado, o Furacão não perde há quatro jogos, mas chega de um empate em 3 a 3 com o Fluminense, dentro de casa. Antes, venceu o Botafogo por 3 a 2, empatou com o Bragantino em 1 a 1 e passou pelo Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.

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