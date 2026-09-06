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Reinaldo dispara sobre arbitragem: 'São uma perna danada'

Confronto terminou em vitória do Mirassol por 2 a 1

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
06/09/2026 14:15
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Árbitro marca pênalti no final, mas VAR anula (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
Árbitro marca pênalti no final, mas VAR anula (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

O Mirassol derrotou o Coritiba, de virada, por 2 a 1 no Couto Pereira. Lateral-esquerdo do Leão, Reinaldo, disparou algumas críticas sobre a arbitragem durante a entrevista pós-jogo. O ex-São Paulo destacou alguns erros cometidos durante o jogo.

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Reinaldo reprova decisão da arbitragem em Coritiba x Mirassol

Durante a entrevista concedida após o apito final, Reinaldo destacou um lance em que ficou incomodado com a decisão do árbitro André Luiz Skettino e com sua postura diante dos jogadores:

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- O que eu mais falo dos árbitros é falta de critério. O cara fez uma falta em mim, ele deu vantagem, ok, mas dá o cartão depois. A gente vai falar com eles, e eles são uma perna danada. Eles acham que têm de falar assim, sem ouvir nós - afirmou o lateral.

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Para completar sua fala, o atleta destacou alguns pontos a melhorar quanto a jogadores. Mas cobrou uma melhor postura de toda a arbitragem brasileira em geral:

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- Nós temos de melhorar também, parar de reclamar, mas eles têm de melhorar também. Em casa é uma coisa, fora é outra. É contra o Palmeiras, contra o Flamengo, seja fora ou dentro... Estamos aqui trabalhando, todos os times trabalham igual. Que a arbitragem venha a melhorar nos critérios, não por conta de camisa ou de onde é o jogo. Que possamos melhorar sempre. Só espero que haja critério para os dois lados - concluiu Reinaldo.

Reinaldo critica postura de arbitragem em Coritiba x Mirassol (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
Reinaldo critica postura de arbitragem em Coritiba x Mirassol (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Como foi o confronto entre Coritiba e Mirassol

O primeiro tempo teve o Coritiba com as principais oportunidades. JP Chermont e Pedro Rocha tiveram boas chances de abrir o placar, mas não conseguiram superar a defesa do Mirassol. A partida ganhou intensidade após o intervalo e, aos 15 minutos, Pedro Rocha abriu o placar para o Coxa ao aproveitar desvio após finalização de Fabinho dentro da área. A resposta do Mirassol foi praticamente imediata: três minutos depois, Gustavo Mosquito apareceu livre na área e desviou a finalização de Igor Formiga para empatar. O gol teve um gosto especial para o atacante, que já havia defendido o Coritiba. Na sequência, o Coxa chegou a marcar novamente, com Felipe Jonathan, de cabeça, após cobrança de escanteio, mas o lance foi anulado por impedimento, já que a bola passou por Maicon, que estava em posição irregular.

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Com o empate, o confronto ficou aberto, e as duas equipes tiveram oportunidades para marcar o segundo gol. Aos 38 minutos da segunda etapa, o Mirassol conseguiu o gol da vitória. Bruno Santos recebeu passe de Igor Formiga, avançou pela direita, driblou Rodrigo Moledo e finalizou com a perna esquerda, sem chances para Pedro Morisco. Nos minutos finais, o Coritiba partiu para cima em busca do empate e, já nos acréscimos, o árbitro André Luiz Skettino marcou pênalti para o Coxa após um choque entre Bruno Melo e Rodrigo Moledo dentro da área do Mirassol. O VAR recomendou a revisão do lance, e o árbitro anulou a penalidade ao constatar que Moledo havia tropeçado no próprio companheiro. Sem conseguir encontrar o gol do empate, o Coritiba terminou derrotado em casa.

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