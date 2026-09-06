Mauro Cezar cobra Bap por situação do gramado do Maracanã

Após o clássico entre Fluminense e Vasco, o jornalista Mauro Cezar Pereira cobrou publicamente o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre as condições do gramado do Maracanã. A declaração foi feita durante o podcast Barbacast.

Mauro Cezar lembrou que o Flamengo costuma se posicionar contra a utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro e questionou a situação do campo do Maracanã, estádio administrado pelo clube em parceria com o Fluminense.

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— O Bap fala de um monte de coisa, inclusive sobre gramado sintético. Não pode é o Flamengo ficar criticando o piso sintético e não conseguir que o Maracanã tenha um gramado compatível. Cadê o Bap para falar sobre isso? Está na hora de o Bap aparecer... — afirmou.

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Luiz Eduardo Baptista, o Bap, faz pronunciamento antes de Flamengo x São Paulo (Foto: Lucas Bayer)

Gramado do Maracanã já havia sido alvo de críticas

Os problemas no campo do Maracanã não são recentes. Em agosto, Flamengo e Fluminense, responsáveis pela administração do estádio por meio do Consórcio Maracanã, demitiram Severiano Braga, profissional que trabalhava diretamente na manutenção do gramado.

A saída ocorreu em meio a uma sequência de reclamações sobre as condições do campo. Severiano estava no Maracanã desde 2019 e, após deixar o cargo de CEO do estádio, em março deste ano, passou a atuar exclusivamente na área relacionada ao gramado.

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Nas últimas semanas, jogadores do Flamengo também fizeram críticas ao estado do campo. Após a vitória sobre o Cruzeiro, pela Libertadores, o zagueiro Léo Pereira chamou atenção para as condições do gramado e afirmou que elas prejudicavam o desempenho da equipe. Segundo o defensor, o problema tinha impacto principalmente no estilo de jogo do Flamengo, que prioriza a construção das jogadas por meio da troca de passes e da aproximação entre os jogadores.



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