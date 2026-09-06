Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mauro Cezar cobra Bap por situação do gramado do Maracanã

Jornalista questionou o presidente do Flamengo após mais uma partida com reclamações sobre as condições do campo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 13:38
Favorite o Lance! no Google
Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
Mauro Cezar cobra Bap por situação do gramado do Maracanã (Foto: Reprodução/JP Esportes)

Após o clássico entre Fluminense e Vasco, o jornalista Mauro Cezar Pereira cobrou publicamente o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre as condições do gramado do Maracanã. A declaração foi feita durante o podcast Barbacast.

Mauro Cezar lembrou que o Flamengo costuma se posicionar contra a utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro e questionou a situação do campo do Maracanã, estádio administrado pelo clube em parceria com o Fluminense.

continua após a publicidade

— O Bap fala de um monte de coisa, inclusive sobre gramado sintético. Não pode é o Flamengo ficar criticando o piso sintético e não conseguir que o Maracanã tenha um gramado compatível. Cadê o Bap para falar sobre isso? Está na hora de o Bap aparecer... — afirmou.

➡️Guga critica gramado do Maracanã antes da Libertadores: 'Desesperador'

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, faz pronunciamento antes de Flamengo x São Paulo
Luiz Eduardo Baptista, o Bap, faz pronunciamento antes de Flamengo x São Paulo (Foto: Lucas Bayer)

Gramado do Maracanã já havia sido alvo de críticas

Os problemas no campo do Maracanã não são recentes. Em agosto, Flamengo e Fluminense, responsáveis pela administração do estádio por meio do Consórcio Maracanã, demitiram Severiano Braga, profissional que trabalhava diretamente na manutenção do gramado.

A saída ocorreu em meio a uma sequência de reclamações sobre as condições do campo. Severiano estava no Maracanã desde 2019 e, após deixar o cargo de CEO do estádio, em março deste ano, passou a atuar exclusivamente na área relacionada ao gramado.

continua após a publicidade

Nas últimas semanas, jogadores do Flamengo também fizeram críticas ao estado do campo. Após a vitória sobre o Cruzeiro, pela Libertadores, o zagueiro Léo Pereira chamou atenção para as condições do gramado e afirmou que elas prejudicavam o desempenho da equipe. Segundo o defensor, o problema tinha impacto principalmente no estilo de jogo do Flamengo, que prioriza a construção das jogadas por meio da troca de passes e da aproximação entre os jogadores.


➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Zico recebe placa do Guinness Book

Flamengo

Flamengo entra para Guinness Book com o projeto 'Manto da Nação'

Há 12 minutos
Confronto é marcado por discussões e erros de arbitragem (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Dublador revela falas de discussão em Fluminense x Vasco

Há 1 hora
Guga no duelo entre Athletico e Fluminense

Fluminense

Guga critica gramado do Maracanã antes da Libertadores: 'Desesperador'

Há 2 horas
Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Futebol Internacional

Peitada de árbitro em Canobbio chama atenção na Europa: 'Nunca visto'

Há 3 horas
Romário comemora gol em pelada

Futebol Nacional

Romário faz gol em partida ao lado de Popó e Denilson

Há 4 horas
Alcaraz comemorando vitória no tênis

Fora de Campo

Reação de torcedora com Carlos Alcaraz sem camisa no US Open viraliza; veja

Há 6 horas
Mais LANCE!
PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro grave de arbitragem em Fluminense x Vasco

Paulo Henrque, do Vasco, reclamando durante jogo contra o Flumninense

Atitude de Paulo Henrique em Fluminense x Vasco gera revolta: 'Pra que isso?'

Ziyech com a camisa do Wydad Casablanca, do Marrocos

Rivais reagem à possível chegada de Ziyech ao Botafogo: 'Ainda bem'

Luciano com a mão para o alto durante São Paulo x Atlético-MG

Gol perdido em São Paulo x Atlético-MG assusta torcedores: 'Me ajuda'

Wallace Yan com a camisa do RedBull Bragantino

Wallace Yan, ex-Flamengo, viraliza na estreia no Bragantino: 'Misericórdia'

Cascão será o personagem principal da parceria entre clube e desenho (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians e Turma da Mônica firmam parceria; clube estampará imagens do Cascão

Carlos Alberto Parreira utilizando uniforme da comissão técnica da África do Sul

Carlos Alberto Parreira recebe alta após quase 3 meses internado

Willian em ação pelo Mirassol pelo Campeonato Brasileiro

Do futsal de base ao Brasileirão: projeto que nasceu para afastar jovens da violência completa 25 anos

Filipe Luís comandando o Monaco no duelo contra o PSG

Filipe Luís manda recado ao Flamengo após vitória do Monaco: 'Revanche'

Filipe Luís, treinador do Mônaco, na beira do campo gesticulando

Torcida do Flamengo reage à vitória do Monaco, de Filipe Luís, sobre o PSG

Jogadoras de RB Bragantino e Palmeiras no Paulistão Feminino

Paulistão Feminino cresce na CazéTV e bate recorde da final de 2025

Ana Thaís Matos em programa do Sportv

Ana Thais Matos questiona prioridades do Vasco no ano: 'Campeão e rebaixado?'

David na zona mista do Vasco apos vitoria contra o Palmeiras

Caso David: ex-agente do atacante do Vasco chefiava tráfico, diz polícia

Weverton, goleiro do Grêmio, em jogo contra o Internacional

Weverton revela ritual 'assustador' de colega antes de Grêmio x Internacional