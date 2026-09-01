A reprovação de Gonzalo Plata nos exames médicos do Dínamo de Moscou mudou de maneira significativa o planejamento do Flamengo para a sequência da temporada. O que, até poucos dias atrás, era tratado como uma venda encaminhada e uma solução para parte dos desafios financeiros e esportivos do clube, agora se transformou em um novo quebra-cabeça para a diretoria rubro-negra.

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O atacante equatoriano havia viajado para a Rússia após o Flamengo acertar uma negociação em torno de 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 60 milhões, com outros 2 milhões de euros — cerca de R$ 12 milhões — previstos em bônus. A transferência, portanto, poderia render até R$ 72 milhões aos cofres do clube. Plata, no entanto, não foi aprovado nos exames médicos realizados pelo Dínamo de Moscou, e o negócio acabou cancelado. O Flamengo confirmou que o jogador retornará ao clube.

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A primeira consequência está no próprio elenco. Antes da negociação frustrada, o Flamengo já trabalhava com a saída de Plata e avançou no mercado para contratar dois atacantes estrangeiros: Anthony Valencia, equatoriano, e o argentino Joaquín Freitas. Os dois foram anunciados e passam a integrar o grupo rubro-negro para a sequência da temporada.

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Com o retorno de Plata, o Flamengo passa a ter dez jogadores estrangeiros no elenco: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Erick Pulgar, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Saúl Ñíguez, Anthony Valencia, Joaquín Freitas e o próprio Gonzalo Plata.

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O número não impede a manutenção de todos no grupo, mas cria um desafio importante para a comissão técnica. No Campeonato Brasileiro, os clubes podem utilizar no máximo nove jogadores estrangeiros em uma mesma partida. Assim, com dez atletas de outras nacionalidades disponíveis, Leonardo Jardim terá de administrar ausências e escolhas a cada rodada. Não necessariamente todos estarão em condições de jogo ao mesmo tempo, mas a situação reduz a margem de manobra do treinador.

Além da questão esportiva, há um impacto direto no orçamento. A venda de Plata representava uma entrada relevante em um momento em que o Flamengo busca equilibrar os elevados investimentos realizados no mercado. Nesta janela de transferências, o clube também negociou Wallance Yan com o Red Bull Bragantino. O atacante, de 21 anos, rendeu cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões) por 70% dos direitos econômicos. Revelado no Ninho do Urubu, o jogador deixou o Flamengo como mais uma fonte de receita para o clube.

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Gonzalo Plata foi bem elogiado entre torcedores por desempenho em México x Equador (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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O Flamengo já convive com compromissos expressivos relacionados a contratações anteriores. Segundo o balancete do primeiro semestre, havia mais de R$ 614 milhões a pagar em transferências, enquanto a diferença entre valores a pagar e a receber permanecia negativa em cerca de R$ 304 milhões.

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A negociação frustrada também ocorre após o Flamengo voltar ao mercado e investir nos dois novos atacantes. Pelos valores trabalhados nas negociações, Valencia e Freitas representam um investimento relevante — na ordem de dezenas de milhões de reais, com divergências públicas sobre o custo final do argentino.

O cenário é ainda mais delicado porque o planejamento financeiro do clube já previa uma forte participação das vendas de jogadores. A expectativa era arrecadar cerca de 35 milhões de euros, aproximadamente R$ 205 milhões, com negociações de atletas, enquanto havia uma previsão inicial de 25 milhões de euros — cerca de R$ 146 milhões — para investimentos em reforços. Na prática, porém, os gastos e compromissos assumidos no mercado cresceram, com destaque para o pesado investimento realizado na contratação de Lucas Paquetá.

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Até o fechamento do primeiro trimestre, a arrecadação com vendas de atletas como Juninho, Victor Hugo e Iago estava distante da meta inicialmente projetada. A saída de Plata, portanto, ganhava importância não apenas como uma decisão técnica, mas como uma peça do planejamento financeiro.

Há ainda o custo mensal do próprio jogador. Com salário estimado em cerca de R$ 700 mil, Plata volta a representar uma despesa significativa na folha rubro-negra. O Flamengo precisará decidir se reintegra o equatoriano plenamente ao planejamento, especialmente porque ele era utilizado e chegou a ser considerado importante no time, ou se volta imediatamente ao mercado em busca de uma nova negociação.

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Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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A reprovação médica, portanto, provoca uma mudança em cadeia. O Flamengo perde, ao menos por enquanto, uma venda que poderia render até R$ 72 milhões, mantém uma folha salarial inchada, ganha mais um estrangeiro em um elenco que já ultrapassa o limite de nove permitidos por jogo no Brasileirão e precisa reorganizar o planejamento financeiro após novos investimentos no ataque.

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