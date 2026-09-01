Força máxima! Confira escalação do Cruzeiro contra o Atlético

O Cruzeiro enfrenta, na noite desta terça-feira (1º), às 21h (de Brasília) o Atlético-MG, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, o técnico Artur Jorge terá força máxima em seu elenco.

Antes do jogo, a principal dúvida até segunda-feira era a presença de Kaio Jorge na partida. No entanto, o atleta foi apenas advertido pelo STJD.

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Com isso, a escalação do Cruzeiro está definida: Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

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Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será transmitido pela SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

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Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1 no Mineirão. Com o resultado, qualquer vitória garante a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, enquanto um novo empate leva a decisão para disputa de pênaltis.

Romero e Cuello em Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Ficha técnica do clássico

Atlético-MG x Cruzeiro

Volta - Quartas de final - Copa do Brasil

📆 Data e horário: Terça-feira, 1 de setembro, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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