Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Força máxima! Confira escalação do Cruzeiro contra o Atlético

A Raposa enfrentará o rival na Arena MRV

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
01/09/2026 20:02
Favorite o Lance! no Google
Vestiário do Cruzeiro na Arena MRV
Vestiário do Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrenta, na noite desta terça-feira (1º), às 21h (de Brasília) o Atlético-MG, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, o técnico Artur Jorge terá força máxima em seu elenco.

Antes do jogo, a principal dúvida até segunda-feira era a presença de Kaio Jorge na partida. No entanto, o atleta foi apenas advertido pelo STJD.

continua após a publicidade

Com isso, a escalação do Cruzeiro está definida: Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será transmitido pela SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1 no Mineirão. Com o resultado, qualquer vitória garante a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, enquanto um novo empate leva a decisão para disputa de pênaltis.

Romero e Cuello em Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Romero e Cuello em Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Ficha técnica do clássico

Atlético-MG x Cruzeiro
Volta - Quartas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: Terça-feira, 1 de setembro, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Romero e Cuello em Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Atlético-MG x Cruzeiro: quem venceu mais em mata-matas nacionais?

Há 3 horas
Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Futebol Nacional

Setembro Amarelo: relembre relatos corajosos de jogadores sobre a saúde mental

Há 9 horas
Troféu da Copa do Brasil, exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

Futebol Nacional

Copa do Brasil: opiniões, análise tática e detalhes dos jogos de volta das quartas de final

Há 12 horas
Time do Cruzeiro perfilado

Cruzeiro

Provável escalação do Cruzeiro: Artur Jorge terá força máxima para o clássico

Há 12 horas
Ferramenta projeta duelo de volta pela Copa do Brasil (Foto: Willians Campos /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Inteligência Artificial crava classificado em Atlético-MG x Cruzeiro

Há 13 horas
Artur Jorge em treinamento no Rio

Cruzeiro

Kaio Jorge à disposição: as opções de Artur Jorge para Atlético x Cruzeiro

Há 23 horas
Mais LANCE!
Atlético-MG x Cruzeiro (Arte Lance!)

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Matheus Pereira e Vitor Hugo disputam bola

Atlético x Cruzeiro: veja retrospecto do duelo na Arena MRV

Wesley e Cuello durante Cruzeiro x Atlético-MG

Vidente aponta provável vencedor de Atlético x Cruzeiro na Copa do Brasil

Kaio Jorge foi julgado pelo STJD

Kaio Jorge é advertido pelo STJD e joga Atlético-MG x Cruzeiro

Artur Jorge em entrevista coletiva (2)

Artur Jorge projeta jogo de 'tudo ou nada' do Cruzeiro contra o Atlético-MG

Kaio Jorge nos corredores do Mineirão

Kaio Jorge será julgado nesta segunda-feira por lance em Cruzeiro x Atlético-MG; entenda cenário

Cruzeiro e Corinthians enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Artur Jorge passa orientação para Lucho

ANÁLISE: Artur Jorge aposta em Cruzeiro reserva que não corresponde

Otavio em ação em São Januário

Otávio lamenta derrota do Cruzeiro e projeta clássico: 'Extracampo não vai influenciar'

Artur Jorge em São Januário

Artur Jorge diz que Cruzeiro reagiu mal a gol sofrido: 'Equipe se desestabilizou'

Jogadores do Vasco comemoram gol

Dê suas notas: avalie as atuações em Vasco x Cruzeiro

O Vasco venceu o Cruzeiro por 3 a 0 pelo Brasileirão

Vasco bate o Cruzeiro e volta a vencer no Brasileirão

Adson lamentando gol perdido em Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Vasco x Cruzeiro gera revolta: 'Muito mal'