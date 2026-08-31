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As quartas de final da Copa do Brasil 2026 chegam com três confrontos em aberto e um praticamente encaminhado. O fim de semana no Brasileirão serviu de termômetro para o que vem pela frente, e os sinais são claros: quem chegou embalado leva vantagem, quem tropeçou precisa de reação imediata. Os quatro duelos prometem fogo, e a prancheta tática aponta cenários distintos para cada um.

O Palmeiras viaja para a Vila Belmiro com a vantagem mais confortável possível: 3 a 0 construído no Nubank Parque. O Santos precisa de quatro gols para avançar direto, o que configura missão quase impossível. Abel Ferreira tem o modelo ideal para esse tipo de situação: bloco baixo solidíssimo e contra-ataque veloz. O Peixe precisa abafar desde o primeiro minuto, com marcação pressão alta, cuidar das costas dos seus volantes e tentar chegar com muitos jogadores na área adversária. No fim de semana, o Santos deu resposta após o nocaute da semana anterior: com Neymar jogando bem, venceu o clássico contra o Corinthians no Brasileirão e encorpou coletivamente para a reta final. A confiança voltou, mas reverter 3 a 0 contra o sistema defensivo mais consolidado do país é tarefa para herói de filme antigo.

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O equilíbrio fala minerês, uai

O clássico mineiro é o mais equilibrado. O empate por 1 a 1 no Mineirão, diante de 59 mil torcedores, deixou tudo em aberto para a Arena MRV. O Atlético-MG decide em casa com a torcida a favor e chega embalado. Os reservas deram conta do recado no fim de semana e aumentaram a confiança do grupo. Já o Cruzeiro de Artur Jorge cedeu o empate em casa, e agora precisa ajustar seu bloco médio-baixo para suportar a pressão inicial do Galo. O técnico português cobrou intensidade da equipe antes do clássico, e terá Kaio Jorge para o jogo da volta. A compactação defensiva cruzeirense contra o volume ofensivo em amplitude do Atlético-MG é o duelo coletivo que decide a série.

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Dos quatro jogos da ida, esse foi, sem dúvidas, o mais surpreendente taticamente. Agora, Vitória x Vasco no Barradão, será o confronto onde o psicológico pode pesar mais do que a tática. O Vasco venceu por 1 a 0 em São Januário com um homem a menos praticamente o jogo inteiro, como analisei na minha coluna anterior. Pedro Emanuel armou um contragolpe perfeito e o gol de Andrés Gomez decidiu. Agora o Vasco joga pelo empate, deve se fechar em duas linhas de quatro bem compactadas e pode usar a bola parada para ferir o ímpeto baiano. O Vitória de Jair Ventura tem o Barradão como trunfo de desespero e precisa propor o jogo, algo que teve dificuldade o ano inteiro. A capacidade de repertório ofensivo do Vitória contra a organização e resiliência do Vasco definirá quem passa.

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O Gre-Nal dos desesperados na Copa do Brasil

O Gre-Nal na Arena do Grêmio é o mais imprevisível. O 0 a 0 no Beira-Rio foi um jogo truncado e morno, deixando a decisão totalmente aberta. Clássicos eliminatórios no Rio Grande do Sul costumam ser pautados pelo encaixe físico e pouca exposição. A verdade é que ambas equipes estão devendo muito às suas torcidas, e quem for eliminado, provavelmente verá seu técnico sendo despedido. Dizer que será um Gre-Nal tenso é redundante, afinal, se trata da maior rivalidade do futebol brasileiro. Para chegar à semifinal, o Inter precisa acalmar a Arena, e o Grêmio, precisa inflamar.

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O cenário dos jogos de volta aponta para as classificações de Palmeiras e Vasco como prováveis, um clássico mineiro no fio da navalha e um Gre-Nal como o mais aberto de todos. O risco para os favoritos é claro: o Santos pode fazer uma noite mágica na Vila, o Vitória tem o Barradão como pressão invisível, e clássicos sulinos nunca seguem o roteiro do favoritismo. Quem tiver aquele jogador inspirado como plano B no banco, ou aquela jogada ensaiada ou a frieza para não desmoronar emocionalmente, avança. Porque em mata-mata de Copa do Brasil, a tática pode até desenhar os caminhos, mas quem decide é o detalhe.

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