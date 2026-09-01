Atlético: Maycon sente dores no aquecimento e está fora do clássico contra o Cruzeiro

O Atlético terá uma mudança de última hora na escalação. O volante Maycon sentiu dores na coxa esquerda durante o aquecimento e está fora da partida contra o Cruzeiro.

Para substituí-lo, Natanael entra na equipe titular. Com a mudança, Alan Franco, que começaria o jogo na lateral, será deslocado para o meio-campo e assumirá a função de Maycon. Além disso, Tomás Pérez ficará como opção no banco de reservas.

continua após a publicidade

Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG x Cruzeiro

Volta - Quartas de final - Copa do Brasil

📆 Data e horário: Terça-feira, 1 de Setembro às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Éverson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco e Bernard; Fred, Cuello e Cassierra.

continua após a publicidade

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Wesley e Kaio Jorge