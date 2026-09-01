Botafogo abre conversas pela contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo
Jogador está no Flamengo desde 2022
O Botafogo acenou com interesse na contratação do atacante Everton Cebolinha, do Flamengo, na reta final da janela de transferências. O clube recebeu o "ok" do Flamengo após sondagem e abriu conversas para assinar com o jogador de 30 anos.
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Conforme apurou o Lance!, a diretoria alvinegra já conversa com o estafe de Cebolinha para entender as condições e valores da negociação. Um primeiro contato havia sido feito nas últimas semanas, mas a possibilidade de negócio com o futebol russo esfriou.
Everton Cebolinha é um dos grandes alvos do Botafogo na janela, e a SAF sabe que o salário do jogador seria algo relevante para o clube. A limpeza feita nos últimos meses, com redução da folha, pode ajudar na operação.
*mais informações em instantes
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Cebolinha perdeu espaço no Flamengo
Contratado pelo Flamengo em junho de 2022, Everton Cebolinha está em sua quinta temporada pelo clube e tem contrato válido até dezembro de 2026. O atacante, porém, vive uma reta final de passagem marcada pela perda de espaço no elenco e pela indefinição sobre o futuro.
A situação se acentuou nas últimas semanas. Cebolinha chegou a completar um mês sem entrar em campo pelo Flamengo e passou a ficar fora dos planos para a sequência da temporada. O jogador retornou a atuar pelo Rubro-Negro no último domingo (30), justamente no clássico contra o Botafogo, participando do terceiro gol com uma assistência para Carrascal.
O próprio jogador já havia indicado, em fevereiro, que 2026 poderia ser seu último ano no Flamengo. Na ocasião, Cebolinha afirmou que acreditava estar vivendo sua última temporada no clube, cenário reforçado pelo fato de seu contrato terminar em dezembro e não haver previsão de renovação.
Desde que chegou ao Flamengo, em 2022, Everton Cebolinha disputou 192 jogos pelo clube, com 21 gols e 26 assistências. O atacante teve seu maior número de partidas em 2023, quando entrou em campo 62 vezes, marcou seis gols e deu 10 assistências. Em 2024, foram 30 jogos, cinco gols e cinco assistências, enquanto em 2025 disputou 43 partidas, com quatro gols e quatro assistências. Já em 2026, soma 24 jogos, três gols e duas assistências.
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