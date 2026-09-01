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Flamengo acusa Dínamo de 'amador e irresponsável' no caso Gonzalo Plata

Rubro-Negro critica com firmeza decisão do clube russo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 21:14
Atualizado há 1 hora
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Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo
Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Flamengo se manifestou na noite desta terça-feira (1) sobre a reprovação de Gonzalo Plata nos exames médicos realizados durante a negociação com o Dínamo de Moscou. Em nota enviada à imprensa, o clube rubro-negro contestou de forma contundente a avaliação feita pelos russos, afirmou ter recebido a informação com "absoluta surpresa e ceticismo" e prometeu buscar as reparações cabíveis diante do desfecho da negociação.

Segundo o Departamento Médico do Flamengo, Plata está apto para a prática do futebol de alto rendimento e vinha atuando normalmente tanto pelo clube quanto pela seleção equatoriana. O Rubro-Negro também ressaltou que o jogador não possui histórico de cirurgias, fraturas ou qualquer problema crônico grave.

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A posição do Flamengo contrasta diretamente com a decisão do Dínamo de Moscou, que não aprovou o atleta dentro dos parâmetros médicos estabelecidos pelo clube russo. A negociação, que representava uma possibilidade importante de venda para o Rubro-Negro, acabou frustrada após a realização dos exames.

No comunicado, o Flamengo elevou o tom e classificou o desfecho das tratativas como resultado de "amadorismo e irresponsabilidade" do Dínamo de Moscou. O clube afirmou ainda que o episódio envolvendo Gonzalo Plata — e também o Botafogo, citado na nota — deve servir de alerta para outras equipes brasileiras em futuras negociações internacionais.

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— O Flamengo não medirá esforços para buscar as reparações cabíveis diante do descaso e da desvalorização impostos ao clube e ao seu atleta — afirmou o clube.

Com a negociação encerrada, Gonzalo Plata retorna ao planejamento do Flamengo. Na nota, o Rubro-Negro fez questão de reforçar que o equatoriano será recebido "de portas abertas" para continuar sua trajetória no clube.

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Contratado como uma aposta para o setor ofensivo, Plata já acumulou conquistas importantes com a camisa rubro-negra. Pelo Flamengo, o jogador conquistou a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa Rei e o Campeonato Carioca pelo clube.

A manifestação oficial muda o tom do caso e abre uma nova frente para o Flamengo após o fracasso da transferência. Além de precisar reorganizar o planejamento esportivo com a permanência de Plata, o clube agora indica que poderá tomar medidas para responsabilizar o Dínamo de Moscou pelo que considera uma condução inadequada no encerramento das negociações.

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Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai
Gonzalo Plata, do Flamengo, recepcionado em Moscou (Reprodução/ X/@fcdynamo)

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