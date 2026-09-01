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Atlético-MG x Cruzeiro: quem venceu mais em mata-matas nacionais?

Rivais mineiros se enfrentam pela sexta vez em duelos eliminatórios

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
01/09/2026 17:00
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Romero e Cuello em Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Romero e Cuello em Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Atlético-MG e Cruzeiro decidem nesta terça-feira (1) quem avança às semifinais da Copa do Brasil 2026. Os rivais mineiros se enfrentam pela sexta vez em um confronto eliminatório por competições nacionais, com vantagem do Galo no retrospecto geral, embora a Raposa tenha levado a melhor nos duelos mais recentes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético-MG e Cruzeiro decidem nesta terça-feira (1) quem avança às semifinais da Copa do Brasil 2026. Os rivais mineiros se enfrentam pela sexta vez em um confronto eliminatório por competições nacionais, com vantagem do Galo no retrospecto geral, embora a Raposa tenha levado a melhor nos duelos mais recentes.

Nas cinco vezes anteriores em que Atlético e Cruzeiro se enfrentaram em mata-matas nacionais, o Galo avançou em três oportunidades, enquanto a Raposa levou a melhor em duas. Agora, o sexto confronto eliminatório entre os rivais ainda está em aberto.

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Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado na última semana no Mineirão, as equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 21h, na Arena MRV. Em jogo está uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, em mais um capítulo decisivo da histórica rivalidade mineira.

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Retrospecto Atlético-MG x Cruzeiro em mata-matas nacionais

  • Campeonato Brasileiro de 1986 (quartas de final)
    Atlético-MG - classificado
  • Campeonato Brasileiro de 1999 (quartas de final)
    Atlético-MG - classificado
  • Copa do Brasil de 2014 (final)
    Atlético-MG - classificado
  • Copa do Brasil de 2019 (quartas de final)
    Cruzeiro - classificado
  • Copa do Brasil de 2025 (quartas de final)
    Cruzeiro - classificado

Números do confronto

  1. Partidas: 10
  2. Vitórias do Atlético: 5
  3. Vitórias do Cruzeiro: 3
  4. Empates: 2
  5. Gols do Atlético: 13
  6. Gols do Cruzeiro: 12
  7. Classificações do Atlético: 3
  8. Classificações do Cruzeiro: 2
Matheus Pereira conduzindo a bola em jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG
Matheus Pereira conduzindo a bola contra Alan Franco em jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG no Mineirão (Foto: Willians Campos /Fotoarena/Folhapress)

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