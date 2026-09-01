Éverson joga? Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil

O Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro em jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta terça-feira (1) às 21h na Arena MRV.

A principal dúvida do Atlético em relação à escalação para o duelo era a presença de Éverson. O goleiro está confirmado para a partida, embora ainda possa não estar 100% fisicamente após sofrer um trauma no pé esquerdo. Dessa maneira, Eduardo Domínguez repete a mesma equipe que iniciou o jogo de ida, disputado no Mineirão.

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O Galo vai a campo com: Éverson; Alan Franco, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Bernard; Fred, Cuello e Cassierra.

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após vencer o Vitória por 1 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Domínguez poupou praticamente toda a equipe titular, e os reservas do Galo deram conta do recado, garantindo a vitória e mantendo a sequência invicta, que já chega a 13 partidas.

Já o Cruzeiro foi derrotado por 3 a 1 pelo Vasco, também no último sábado, pelo Brasileirão. O técnico Artur Jorge optou por escalar uma equipe mista e poupou alguns de seus principais jogadores, mas o time celeste não conseguiu um resultado positivo.

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Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG x Cruzeiro

Volta - Quartas de final - Copa do Brasil

📆 Data e horário: Terça-feira, 1 de Setembro às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Éverson; Alan Franco, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Bernard; Fred, Cuello e Cassierra.

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Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Wesley e Kaio Jorge

Camisa do Atlético pro clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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