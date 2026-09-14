Compra de Cauly pelo São Paulo fica mais difícil; entenda
Diretor do Bahia fala sobre possível venda ao Tricolor Paulista
O São Paulo vive momentos decisivos para saber se contratará em definitivo o meia Cauly, que pertence ao Bahia e está emprestado ao Tricolor Paulista até o final da temporada.
Dorival comenta atraso salarial no São Paulo e confirma pagamento: ‘Regularizou a situação’
São Paulo vence o Flamengo de virada e abre vantagem na semifinal do Brasileirão Feminino
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Segundo Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia, as chances de permanência do meia no São Paulo são limitadas.
— Acho que vai ser difícil ele bater a meta, mesmo ainda sendo possível matematicamente — comenta Cadu.
— A gente tem como parte do trabalho de scout acompanhar todos os atletas emprestados e gerar relatórios sobre eles. Cauly é um jogador que a gente vem acompanhando, assim como os outros. Se ele não bater a meta, se reapresenta aqui na próxima temporada e aí vamos debater o que vai acontecer com ele — finalizou.
Para ter Cauly por empréstimo, o São Paulo pagou 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões). A obrigação de compra exige que o jogador dispute mais de 45 minutos em 20 partidas pelo clube, sendo obrigado a pagar dois milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).
Atualmente, o meio-campista tem 15 partidas com esse tempo, e o time pode entrar em campo, no máximo, mais 16 vezes no decorrer desta temporada, considerando Brasileirão e Sul-Americana. Na prática, não há mais chances de obrigação de compra, somente caso o São Paulo tenha interesse em manter o jogador.
Cauly pelo Bahia:
- 174 jogos (131 titular)
- 23 gols
- 24 assistências
- 237 minutos para participar de gol
- 1.6 passes decisivos por jogo
- 0.1 grandes chances criadas por jogo
- 1.4 finalizações por jogo
- 1.5 dribles certos por jogo
- 0.7 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.02
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Cauly pelo São Paulo:
- 24 jogos (14 titular)
- 1 gol
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 0 grandes chances criadas
- 0.7 finalizações por jogo
- 0.5 dribles certos por jogo
- 0.6 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.70
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Comentarista de arbitragem aponta erro grave em Palmeiras x São PauloHá 14 horas
São Paulo
Com Luciano, São Paulo treina e inicia preparação para partida contra o Boca JuniorsHá 14 horas
São Paulo
Djhordney é titular pela primeira vez com Dorival e tem avaliação positiva do treinadorHá 15 horas
São Paulo
Dorival comenta atraso salarial no São Paulo e confirma pagamento: 'Regularizou a situação'Há 17 horas
São Paulo
São Paulo vence o Flamengo de virada e abre vantagem na semifinal do Brasileirão FemininoHá 19 horas
Palmeiras
Palmeiras provoca São Paulo e relembra 'como era o mundo' na última vitória do rival; veja os memesHá 20 horas
Mais LANCE!