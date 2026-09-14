O São Paulo vive momentos decisivos para saber se contratará em definitivo o meia Cauly, que pertence ao Bahia e está emprestado ao Tricolor Paulista até o final da temporada.

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Segundo Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia, as chances de permanência do meia no São Paulo são limitadas.

— Acho que vai ser difícil ele bater a meta, mesmo ainda sendo possível matematicamente — comenta Cadu.

— A gente tem como parte do trabalho de scout acompanhar todos os atletas emprestados e gerar relatórios sobre eles. Cauly é um jogador que a gente vem acompanhando, assim como os outros. Se ele não bater a meta, se reapresenta aqui na próxima temporada e aí vamos debater o que vai acontecer com ele — finalizou.

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Para ter Cauly por empréstimo, o São Paulo pagou 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões). A obrigação de compra exige que o jogador dispute mais de 45 minutos em 20 partidas pelo clube, sendo obrigado a pagar dois milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).

Atualmente, o meio-campista tem 15 partidas com esse tempo, e o time pode entrar em campo, no máximo, mais 16 vezes no decorrer desta temporada, considerando Brasileirão e Sul-Americana. Na prática, não há mais chances de obrigação de compra, somente caso o São Paulo tenha interesse em manter o jogador.

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Cauly pelo Bahia:

174 jogos (131 titular) 23 gols 24 assistências 237 minutos para participar de gol 1.6 passes decisivos por jogo 0.1 grandes chances criadas por jogo 1.4 finalizações por jogo 1.5 dribles certos por jogo 0.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.02

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Cauly pelo São Paulo:

24 jogos (14 titular) 1 gol 0.9 passes decisivos por jogo 0 grandes chances criadas 0.7 finalizações por jogo 0.5 dribles certos por jogo 0.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.70

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