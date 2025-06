A derrota humilhante sofrida dentro do Morumbis para o Vasco por 3 a 1 deixou o São Paulo em situação complicada no Campeonato Brasileiro e Zubeldía, mais uma vez, por um fio. Mas também deixou um abacaxi grande que só poderá ser descascado pela diretoria do São Paulo.

O futebol brasileiro ficará parado por um mês e por isso mesmo a direção são-paulina, avessa a más notícias e a decisões drásticas, terá que ruminar uma crise sem bola rolando.

Sem jogos para serem disputados, é difícil reagir à crise. Porque não há o ingrediente decisivo para se tomar uma decisão: o resultado do jogo. Qualquer medida que seja tomada sobre o futuro do treinador são-paulino terá de ser baseada no que aconteceu até aqui. E os sinais são antagônicos. Se faz um Brasileiro péssimo, por outro lado teve a segunda melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. E está classificado na Copa do Brasil.

Se for levar em conta apenas o que o São Paulo apresentou em campo contra o Vasco, a saída seria o mais indicado. Dentro de casa, o time foi dominado pelo adversário. Perdeu e tomou olé de um time tão ou mais fraco, com problemas financeiros piores e com um treinador, Fernando Diniz, que assumiu outro dia. Chegou a ser chocante.

(Foto: Jota Erre/AGIF)

Pausa para o Mundial será a última chance

Mas há o atenuante utilizado por Zubeldía na coletiva depois do jogo para garantir que as coisas vão melhorar: os principais jogadores do São Paulo estão fora de combate no departamento médico. A pausa para o Mundial de Clubes seria uma espécie de última chance, já que na volta acredita-se que os machucados estarão de volta.

Curiosamente até mesmo a torcida não fechou questão sobre Zubeldía. No gelado Morumbis, os torcedores nem uma única vez gritaram pela saída do treinador. Mas escalaram patentes e gritaram diretamente contra o presidente Julio Casares.

É nas mãos do mandatário tricolor e de seus pares que está a decisão sobre o futuro de Zubeldía no clube, isso com o time de férias e sem nenhum nome indiscutível no mercado.

A diretoria vai ter de se movimentar para um lado ou outro sabendo que não há um nome indiscutível no mercado, mas que não há também garantia nenhuma (nem evidência) de que o trabalho atual possa melhorar.

