Alisson sai em defesa de Zubeldía e pede reação no São Paulo

Alisson falou sobre a fase do São Paulo e defendeu o trabalho de Luis Zubeldía. O Tricolor foi derrotado pelo Vasco por 3 a 1 pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time chega a três derrotas consecutivas na competição.

Após a partida, em entrevista concedida durante a zona mista do São Paulo no Morumbis, Alisson analisou o resultado. Para ele, não se trata de uma culpa exclusiva de Zubeldía, mas do grupo como um todo. Ao falar do assunto, o volante também cobrou uma reação por parte do time.

- O momento não é de jogar a culpa somente no treinador. A responsabilidade tem que ser dividida entre os jogadores, todo mundo. Na vitória está todo mundo junto, assim como nas derrotas. Quem conhece o professor Zubeldía sabe quanto ele se doa pelo clube. A chateação que ele fica por tudo que trabalhamos nessa semana, infelizmente viemos e não conseguimos o resultado. Isso deixa todo mundo muito bravo e chateado. O momento é de estarmos juntos, trabalharmos juntos no segundo semestre. Somente juntos sairemos dessa situação - disse Alisson.

O São Paulo terá um recesso até o dia 26 de junho. Depois, por conta da pausa do Mundial de Clubes, volta a jogar no dia 17 de julho, contra o Flamengo no Maracanã. Alisson destacou a importância da pausa.

- Vai ter a pausa agora de 30 dias, momento onde todo mundo pode colocar a cabeça no lugar. Depois, quando voltar, é trabalho, boca fechada, se cobrando a cada dia, puxando o companheiro da melhor maneira possível. Teremos a volta de jogadores importantes. Planejávamos ir para essa pausa com a vitória - completou.

Alisson analisou a fase do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Zubeldía, por sua vez...

Diferente de Alisson, que entendeu a culpa da derrota como um todo, Zubeldía assumiu somente para si. Na coletiva de imprensa, o treinador falou sobre o assunto.

- A diferença é completa. O rendimento individual e coletivo é muito diferente nos treinos. Fizemos jogos muito ruins. Nesse jogo específico, depois de um tempo, perdemos merecidamente. Jogamos mal. Assumo a culpa. Sou o principal responsável. Se o rendimento fosse o mesmo nos jogos e nos treinos, não estaríamos assim - disse o treinador.

