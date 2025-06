O tão sonhado tempo para trabalhar veio e foi provado que era fundamental para Diniz desenvolver e extrair o que há de melhor no elenco do Vasco. A vitória cruz-maltina foi contundente e teve toques do "dinizismo" na mais pura essência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Quando se fala em "dinizismo" se pensa num coletivo agressivo e corajoso. Antes da Data Fifa, o Vasco já dava sinais que estava começando a assimilar as ideias de Diniz. Faltavam ajustes que só com tempo de trabalho fariam o time ter uma atuação que se espera de um grupo com potencial.

- Quando a equipe produz e perde, é um sinal de que as vitórias vão aparecer se ajustarmos as coisas. A vitória de hoje é resultado de uma causa maior. Futebol é incerto. Poderíamos ter jogado hoje e não ter vencido, a bola às vezes não entra. Aí viríamos com uma chuva de críticas, parecendo que tudo é ruim. É bom falar quando ganhar isso, porque é a mesma coisa quando perde - pontuou Diniz.

continua após a publicidade

Sistema defensivo sólido, ataque calibrado, linhas altas, time vertical e tantas outras características foram apresentadas pelo Vasco diante do São Paulo. Isso sem contar os talentos individuais de Rayan e Coutinho, que viveram uma noite mágica.

Por falar em Rayan e Coutinho, a cada partida o atacante é a maior prova de que Diniz potencializa jogadores. O meia também teve uma atuação de gala e mostrou tudo o que o torcedor espera do camisa 11.

continua após a publicidade

➡️ Diniz analisa primeiros 30 dias de Vasco: ‘Jogadores em franca evolução’

Coutinho teve uma atuação de gala na vitória do Vasco (Foto: Jota Erre/AGIF)

Objetivos cumpridos e tranquilidade na pausa para o Mundial

A vitória contra o São Paulo fez Diniz cumprir os objetivos antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Vasco está classificado na Copa do Brasil e na Sul-Americana, além de ter dado um salto na classificação do Brasileirão.

O Vasco terá 10 dias de férias e só se reapresenta no dia 23 de junho. No entanto, o trabalho segue mesmo nesse período. Ainda mais que o novo diretor executivo de futebol, Admar Lopes, está prestes a desembarcar no Rio de Janeiro.

Estreia de Diniz pelo Vasco completa 30 dias nesta sexta-feira (13) (Foto: Jota Erre/AGIF)

Agora o Vasco só volta a entrar em campo após a parada da Copa do Mundo de Clubes. O Cruz-Maltino faz um clássico contra o Botafogo. As datas, horários e locais ainda serão definidos.