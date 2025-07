Paraná desiste de disputar competição que dá vaga à Copa do Brasil por falta de dinheiro

O Paraná Clube desistiu de disputar a Taça FPF, competição que retornou neste ano e que dá vaga para a Copa do Brasil de 2026. Em nota oficial, o Tricolor usou a falta de dinheiro como principal argumento.

O torneio, que não acontecia desde 2019 e será jogado no segundo semestre, era um pedido recorrente do próprio Paraná por estar sem calendário nacional. O clube jogou a Série D pela última vez em 2022 e caiu novamente para a Segundona do Campeonato Paranaeste nesta temporada.

Para justificar a desistência, o Tricolor citou a "inviabilidade econômica e estrutural do torneio" e lamentou que a Taça FPF dará vaga para a Copa do Brasil e não para o Brasileirão. A retomada da competição, vale lembrar, estava programada no calendário da Federação Paranaense de Futebol desde novembro do ano passado.

Além disso, o Paraná cita que está "em tratativas envolvendo a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF)". O grupo em questão é formado por investidores do Brasil e do exterior e negocia a compra de 90% das ações desde março de 2025.

A tratativa da SAF, entretato, tem um grande impasse com os credores da Recuperação Judicial (RJ). Eles ainda não receberam nem um pagamento desde a homologação em setembro de 2023 e rejeitam as propostas de maiores descontos - os atuais variam de 40% a 50%. A primeira parcela, de aproximadamente R$ 20 milhões, foi remanejada para o final de agosto.

Por fim, o Tricolor pede a compreensão da torcida e que entende o anseio do torcedor de acompanhar jogos, mas que tem o "compromisso de construir um Paraná Clube mais sólido, competitivo e à altura da sua história". Essa diretoria, contudo, foi rebaixada da elite do futebol estadual em duas oportunidades em quatro anos.

Em crise no futebol, Paraná Clube aposta em outros esportes

Torcida do Paraná Clube em jogo de futsal, no ginásio do Tarumã. Foto: Rui Santos/Paraná

Com calendário curto no futebol, o Paraná Clube decidiu apostar em outros esportes para manter a torcida ativa em uma (longa) fase de crise no futebol. De forma terceirizada, o Tricolor possui equipes de futsal, futevôlei, futebol americano e fut7.

O futsal, que disputa o Campeonato Brasileiro, é gerenciada por uma associação. O futevôlei é uma parceria com o Copacabana Sports, centro de treinamento no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Já no futebol americano, o Tricolor se juntou com o Guardian Saints, uma das principais equipes paranaenses na modalidade. Por fim, no fut7, a equipe treina na sede da Kennedy e participa de torneios estaduais.

Paraná Clube tem prejuízo de R$ 8,4 milhões em 2024

De acordo com o balanço financeiro, o Paraná teve prejuízo de R$ 8,4 milhões no ano passado. O clube disputou apenas a Segundona do Campeonato Paranaense, competição vai jogar novamente em 2026 após a queda neste ano.

Já a dívida total subiu de R$ 162,7 milhões para R$ 171,6 milhões.

Confira a nota oficial do Paraná Clube

"O Paraná Clube informa, de forma transparente e respeitosa à sua torcida, que não participará da Taça FPF 2025.

A decisão foi tomada após criteriosa análise de cenário, levando em conta aspectos financeiros, estratégicos e estruturais que envolvem o momento atual da nossa instituição.

Entre os principais fatores estão o atual momento de reconstrução do clube, o andamento das tratativas envolvendo a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a inviabilidade da competição do ponto de vista econômico e estrutural do torneio — uma vez que a premiação se limita à vaga na Copa do Brasil e não ao Campeonato Brasileiro da série D, o que sempre motivou o clube a se posicionar favoravelmente pela criação da competição, por entender que esse seria um caminho real de valorização técnica e esportiva para os participantes.

Além disso, o jogo da primeira fase da Copa do Brasil, para o eventual vencedor da Taça FPF, seria disputado em fevereiro de 2026, o que exigiria uma antecipação significativa na preparação do elenco, comprometendo todo o cronograma planejado para o ano, visto que o início da temporada profissional do Paraná Clube está previsto para abril de 2026, quando teremos uma estrutura mais robusta, elenco formado e melhores condições de representar dignamente as cores do Tricolor.

Ressaltamos que esta decisão foi tomada com responsabilidade e foco no futuro. Estamos, neste momento, dando um passo atrás, para que possamos planejar melhor o amanhã — e avançar em passos largos rumo ao crescimento sustentável do Paraná Clube.

Entendemos a expectativa do nosso torcedor por ver o time em campo, mas reafirmamos nosso compromisso de construir um Paraná Clube mais sólido, competitivo e à altura da sua história.

Contamos com a compreensão e o apoio da apaixonada Nação Paranista neste momento de reconstrução e seguiremos firmes no propósito de devolver ao nosso clube o protagonismo que sempre mereceu".