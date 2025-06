As atenções estavam todas voltadas para o jogo da Seleção Brasileira contra o Equador como há muito tempo não se via em um compromisso que não fosse contra a Argentina ou em copas do mundo. Todo mundo estava ansioso para ver a primeira apresentação do time de Carlo Ancelotti.

Impossível não sentir uma certa frustração com o placar de 0 a 0 em um jogo difícil contra o Equador. Mas também é compreensível considerando que foi apenas a estreia do treinador que teve pouquíssimos dias para se ambientar ao Brasil, conhecer alguns jogadores e fazer raríssimos treinos.

Mas afinal, a expectativa foi muito além do que era possível fazer diante de tão pouco tempo? Ou a Seleção deveria ter apresentado algo a mais? E se isso não aconteceu, quais as razões e o que poderá ser feito adiante?

Parte ofensiva é decepção na Seleção de Ancelotti

Não há dúvida de que a maior decepção foi na parte ofensiva do time. Os três jogadores de frente escalados foram mal, inclusive o melhor do mundo Vinícius Júnior e a maior promessa Estevão. De Richarlyson não se esperava muito e de fato entregou pouco.

Ancelotti, durante estreia pela Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Do trio, o mais frustrante foi ver Vini Júnior mais uma vez jogando muito menos do que sabe, preso na ponta, com pouca criatividade e muita reclamação.

Os problemas ofensivos precisam ser observados a partir do meio campo. A dupla Gerson e Bruno Guimarães foi pouco objetiva, tímida e não ajudou a municiar o trio de ataque, o que explica ao menos parte da inoperância na frente. Fato é que o Brasil não produz um meia autêntico e isso não é culpa de Ancelotti, mas sim do caminho que o futebol brasileiro percorreu nos últimos anos. Como resolver esta questão? Em um ano até a copa provavelmente a saída será jogar sem uma figura desta natureza.

Mas não há só críticas a se fazer. Defensivamente, a Seleção teve ótimo comportamento e Alex foi o melhor jogador do time. Seguro, com boa saída de bola, nem parecia viver uma estreia. Casemiro também foi muito bem na sua volta ao time nacional.

E o time como um todo demonstrou mais gana do que nos últimos tempos, o que para uma primeira impressão está muito bom.

Ainda não é tempo de cobrança sobre Ancelotti. Até o jogo contra o Paraguai terça-feira haverá tempo para mais algumas sessões de treino e pelo menos um jogador diferente deverá ser titular: Raphinha, que estava suspenso nesta quinta.

É compreensível a frustração com o 0 a 0 depois de tanta expectativa. Mas sendo coerente, uma vitória contra um adversário forte e fora de casa não era tarefa simples.

