São Paulo conhece adversário da terceira fase na Copa do Brasil

O São Paulo conheceu seu primeiro adversário da Copa do Brasil em sorteio realizado na sede da CBF na tarde desta quarta-feira (9). O Tricolor estreia na terceira fase da competição contra o Naútico.

Os jogos acontecem em dois confrontos, de ida e volta. Os mandos de campo foram definidos em sorteio. O Tricolor joga primeiro em casa e decide nos Aflitos, em Pernambuco.

Ao todo, são 32 equipes participantes nesta fase. Os 32 clubes foram divididos em dois potes, definidos de acordo com o Ranking Nacional de Clubes. Os 16 melhores ficam no Pote 1, e o restante no Pote 2. A dinâmica do sorteio da Copa do Brasil é simples: quem está no primeiro pote enfrentará algum clube que está no segundo.

São Paulo foi campeão em 2023 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Meta do São Paulo na Copa do Brasil

O São Paulo tem previsto na meta orçamentária e esportiva do ano chegar até as quartas de final da Copa do Brasil, assim como na Libertadores. O time soma uma taça na competição, conquistada em 2023 contra o Flamengo.