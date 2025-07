Treino define Internacional para a partida da Copa do Brasil

O treino da manhã desta terça-feira (28) deve definir o time do Internacional para a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Colorado pega o Fluminense às 21h30min (de Brasília) desta quarta-feira (30), no estádio Beira-Rio. A tendência é de força máxima, já que não há lesões nem suspensões entre os atletas considerados titulares.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O confronto de volta contra o Tricolor Carioca será na próxima quarta (6), às 21h30min, no Maracanã.

Vitão e Carbonero entre os 11

As duas únicas alterações com relação ao time que iniciou o empate em 1 a 1 com o Vasco, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, são os retornos de Vitão e Carbonero. O zagueiro não atuou porque estava suspenso após tomar o terceiro amarelo. Já o atacante não iniciou a partida por preservação.

O camisa 7, porém, entrou no segundo tempo do confronto com o Gigante da Colina, incendiou o jogo e marcou o gol de empate. Após o jogo, o técnico Roger Machado explicou o motivo:

continua após a publicidade

– Ontem [no sábado (26)], priorizamos o descanso do Carbo. Ele me disse que se iniciasse contra o Vasco iria arrastar o cansaço para o confronto contra o Fluminense. Então decidi deixá-lo no banco e, se precisasse, colocaria ele na partida.

Retornos e ausências no banco

Se o time titular estará completo, o banco terá ausências. Enner Valencia, que se recupera de uma pancada, e Ricardo Mathias, que sentiu desconforto muscular, não têm treinado e deve ficar de fora mais uma vez.

continua após a publicidade

Por outro lado, o atacante Vitinho e o volante Ronaldo voltarem a ser relacionados contra o Vasco. O camisa 28 acabou entrando na reta final do enfrentamento e deve ficar à disposição na casamata. Assim, Roger deve manar a campo o Inter com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.