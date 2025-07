Coritiba tem lucro recorde e milionário com venda de Igor Paixão para time da França

A venda do atacante Igor Paixão, do Feyenoord, da Holanda, para o Olympique de Marseille, da França, renderá um valor milionário para o vice-líder da Série B. O Coritiba receberá R$ 45,24 milhões (na cotação atual) com a transferência pelo percentual mantido dos direitos econômicos e pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

continua após a publicidade

Essa quantia, mesmo que indiretamente, superará a própria negociação do atleta para o time holandês em 2022. O valor entre os times europeus, então, passará a ser o recorde de venda na história do Coxa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O time francês vai desembolsar 30 milhões de euros fixos (R$ 194,4 milhões, na cotação atual) e outros 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em bônus para contratar o atleta que está no radar da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

O Coxa manteve 20% dos direitos econômicos e tem direito a 6 milhões de euros (R$ 38,9 milhões). Além disso, o clube ganhará 978 mil euros (R$ 6,34 milhões) por 3,26% do mecanismo de solidariedade da Fifa. Igor Paixão ficou no Alto da Glória por oito temporadas, entre 14 e 22 anos.

Outro brasileiro que receberá uma quantia é o Londrina pela temporada de empréstimo em 2020: 135 mil euros (R$ 870 mil) por 0,45% da formação.

continua após a publicidade

Os dados do mecanismo de solidariedade foram feitos em parceria do Lance! com o Footlink, plataforma especializada em monitoramento de transferências e atletas.

Igor Paixão foi a maior venda da história do Coritiba

A venda de Igor Paixão para o Feyenoord-HOL foi a maior da história do Coritiba. Em agosto de 2022, o Coxa acertou a transação de 80% dos direitos econômicos por 8 milhões de euros (R$ 41,6 milhões, na cotação da época).

Curiosamente, o Coritiba ganhará mais nessa transferência entre os times europeus do que na própria venda do atleta. Recentemente, o clube também se beneficiou nas transações do Matheus Cunha (Manchester United) e do Igor Jesus (Nottingham Forest) por ter criado e revelado ambos.

Além de Igor Paixão, o top-3 de vendas do Coxa é formado pelos laterais Rafinha ao Schalke 04-ALE por 5 milhões de euros (R$ 33,9 milhões) e Yan Couto para o Manchester City-ING por 6 milhões de euros (R$ 30 milhões).

➡️ Mais notícias do Coritiba

Igor Paixão no Coritiba

Igor Paixão comemora gol pelo Coritiba. Foto: Guilherme Griebeler/Coritiba

Criado e formado no CT da Graciosa, Igor Paixão chegou ao Coritiba aos 14 anos. Ele estreou profissionalmente em 2019, foi emprestado ao Londrina em 2022 e ficou no Coxa até 2022.

Ao todo, o atacante fez 21 gols e deu 15 assistências em 95 jogos com a camisa alviverde.

Igor Paixão está no radar da Seleção Brasileira

Igor Paixão, 25 anos, se destacou nas duas últimas temporadas na Holanda. Em 2024-25, ele marcou 18 gols e deu 19 assistências em 47 partidas. O bom desempenho fez o atacante estar na pré-lista da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

O jogador não chegou a entrar na convocação final, a primeira do treinador italiano em maio deste ano, mas indica que está no radar da comissão técnica. No começo desta temporada, ele sofreu uma lesão muscular em um treino, no começo deste mês, e ainda não está à disposição para entrar em campo.