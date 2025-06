Torcedores do São Paulo se revoltam com Zubeldía após derrota para o Vasco

O Vasco venceu o São Paulo por 3 a 1, nesta quinta-feira (12), no Estádio Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, parte da torcida do tricolor paulista se revoltou com o técnico Luis Zubeldía, que viu a pressão no cargo aumentar depois de mais uma derrota na temporada.

Nas redes sociais, torcedores do São Paulo não perdoaram o desempenho abaixo do esperado da equipe do treinador argentino. Durantes as críticas, os internautas chamaram atenção pelo fato do elenco ter tido 10 dias de treino, e mesmo assim, não ter conseguido apresentar sinais de melhoras em campo.

Com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, a pressão sobre Zubeldía aumento no cargo de treinador do tricolor paulista. Vale destacar, que além da revolta nas redes sociais, torcedores presentes no Morumbis durante a partida contra o Vasco também realizaram protestos na arquibancada. Veja abaixo a repercussão:

São Paulo x Vasco

Desde o ínico da partida, o Cruzmaltino dominou as ações e abriu dois gols de vantagem no Morumbis durante o primeiro tempo. Os tentos foram marcados por Rayan e Nuno Moreira.

O cenário de predominância do Vasco permaneceu durante a segunda etapa. Com um São Paulo apático e Phillipe Coutinho em noite inspirada, a equipe de Fernando Diniz voltou a balançar as redes para sacramentar a goleada nos pés de Vegetti.

Com o resultado, o Vasco vai alcançou a 13ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. Por outro lado, a equipe de Luis Zubeldía está caiu para a 14ª posição.