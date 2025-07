Ingressos de Fluminense x Grêmio: veja preços e onde comprar

O Fluminense divulgou a agenda de compra de ingressos para a partida contra o Grêmio, válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece no próximo sábado (2), no Maracanã. Veja os preços, onde e como comprar.

Preços e data das vendas dos ingressos

Para o duelo, o Tricolor divulgou promoção especial. Todos os sócios que não são dos planos família terão direito a um ingresso extra com o mesmo desconto do titular. Para isso, é preciso cadastrar o convidado no Portal do Sócio (clique para acessar).

Em conformidade à Lei Geral do Esporte, o acesso ao estádio ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial, que deve ser cadastrada previamente no site (clique aqui). Confira abaixo a ordem de abertura para check-in e venda, preço dos ingressos e onde comprar.

Abertura das vendas

SÓCIOS

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 29/07 (terça-feira), às 10h; Arquiba 75% / Pacote Jogos – 29/07 (terça-feira), às 18h; Arquiba Raiz – 30/07 (quarta-feira), às 10h; Guerreiro – 30/07 (quarta-feira), às 18h;

NÃO-SÓCIOS DO FLUMINENSE E TORCIDA VISITANTE

31/07 (quinta), às 10h.

Preços e setores

SETOR SUL

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0; Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20,00; Arquiba Raiz – R$ 40,00; Guerreiro Toda Terra – R$ 48,00; Guerreiro – R$ 64,00; Leste Raiz – R$ 80,00; Inteira – R$ 80,00; Meia-entrada – R$ 40,00.

SETOR LESTE INFERIOR

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0,00; Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 15,00; Guerreiro Toda Terra – R$ 36,00; Guerreiro – R$ 48,00; Inteira – R$ 60,00; Meia-entrada – R$ 30,00.

SETOR OESTE

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0; Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 30,00; Arquiba Raiz – R$ 60,00; Guerreiro Toda Terra – R$ 72,00; Guerreiro – R$ 96,00; Leste Raiz – R$ 120,00; Inteira – R$ 120,00; Meia-entrada – R$ 60,00.

SETOR NORTE

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0; Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20; Arquiba Raiz – R$ 40,00; Guerreiro Toda Terra – R$ 48,00; Guerreiro – R$ 64,00; Leste Raiz – R$ 80,00; Inteira – R$ 80,00; Meia-entrada – R$ 40,00.

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0; Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 600,00. Inteira – R$ 600,00; Meia-entrada – R$ 337,50.

SETOR NORTE E - NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

Inteira - R$ 80,00;

Meia-entrada - R$ 40,00.

Venda online e pontos de bilheteria

Na venda online, os ingressos para a torcida do Fluminense podem ser adquiridos em fluminense.futebolcard.com; já as entradas para o setor destinado aos torcedores do Grêmio estão disponíveis em futebolcard.com.

Para quem deseja comprar os ingressos nas bilheterias físicas, pode fazer a compra nos seguintes pontos de venda a partir da próxima quinta-feira (31), mediante demanda.

PONTOS DE VENDA DE INGRESSOS

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

Segunda-feira (04/08), das 10h às 20h;

Terça-feira (05/08), das 10h às 20h;

Quarta-feira (06/08), das 10h às 14h.

Maracanã – Bilheteria 1

Segunda-feira (04/08), das 10h às 17h;

Terça-feira (05/08), das 10h às 17h;

Quarta-feira (06/08), das 10h até o fim do primeiro tempo.

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

Segunda-feira (04/08), (31/07), das 10h às 18h;

Terça-feira (05/08), das 10h às 18h;

Quarta-feira (06/08), das 10h às 14h.

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Câmara, 5474)

Segunda-feira (04/08), das 13h às 20h;

Terça-feira (05/08), das 13h às 20h.