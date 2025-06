O sorteio dos jogos da Copa do Brasil e da Libertadores realizados num só dia foi ideia de algum sádico para deixar torcedores pilhados e para que mesas de debate passassem o dia debatendo quem enfrenta quem. E vamos combinar que foi uma boa ideia. A segunda-feira ficou quente! Neste texto, minhas análises de todos os confrontos com a participação de times paulistas.

continua após a publicidade

COPA DO BRASIL

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Qualquer dérbi, por qualquer competição, já é suficientemente grande. Este pela Copa do Brasil é certamente o jogo mais esperado entre todos (e olha que temos clássicos interestaduais gigantes como Flamengo x Atlético-MG e Fluminense x Internacional).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Corinthians e Palmeiras será um duelo de opostos dentro e fora de campo. Fora, o óbvio: o confronto de um dos times mais organizados e poderosos financeiramente contra outro atolado em dívidas bilionárias, sem perspectiva de mudança de cenário a curto prazo, até porque a crise política consegue ser tão grave quanto a financeira.

continua após a publicidade

Já dentro de campo, o Palmeiras é o clube que mais investiu na temporada e manteve o trabalho de enorme sucesso de Abel Ferreira. Do outro lado tem o Corinthians de Dorival Júnior, que chegou outro dia e ainda não acertou a mão. Em situação normal, o Palmeiras é favorito. Mas a dúvida é: com outras competições mais importantes para disputar, dará prioridade à Copa do Brasil. O Corinthians apostará todas as suas fichas nesta competição. Dorival Júnior, da última vez nesta situação, eliminou o Palmeiras em 2023 e acabou campeão com o São Paulo.

SÃO PAULO X ATHLETICO PARANAENSE

O Tricolor faz campanha ruim no Brasileiro. O Furacão faz campanha ruim na Série B. Zubeldía vive entre o céu e inferno a cada jogo. Alívio quando vence, críticas fortes quando perde. Fato é que o seu time está esfacelado por contusões no momento. Como os confrontos serão só depois do mundial de clubes, a expectativa é de um time mais inteiro. Porém, como estará no Brasileiro até lá? Poderá se dedicar de corpo e alma à copa? Ainda assim, São Paulo é favorito.

continua após a publicidade

LIBERTADORES

SÃO PAULO X ATLÉTICO NACIONAL

Vendo o copo meio cheio, o São Paulo poderia pegar times muito mais fortes do que o Atlético Nacional da Colômbia, Vendo o copo meio vazio, o Tricolor foi eliminado pelo adversário na Libertadores em 2016. E o time colombiano é muito forte em casa, na mesma medida que é frágil fora. Já o tricolor de Zubeldía fez ótima campanha na primeira fase da Libertadores e tem nela seu principal objetivo na temporada. Dá para avançar e o São Paulo é favorito, mas não será uma barbada.

São Paulo de Zubeldía encara o Atlético Nacional na Libertadores (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

PALMEIRAS X UNIVERSITÁRIO

Se ano passado o Palmeiras deu azar de topar com o Botafogo logo nas oitavas, desta vez não há do que reclamar. O Universitário do Peru, embora tenha se classificado de forma surpreendente para o mata-mata, é um dos mais fracos times do torneio nesta fase. Palmeiras passa com folga, podendo até poupar jogadores.

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️Neymar tem sido bom para o Santos?

➡️Na primeira impressão, Ancelotti tratou Neymar como um ‘normal’

➡️Estrategicamente, Abel adia decisão sobre renovação