Crespo prepara nova função para promessa no São Paulo

Lucas Ferreira, visto como uma das promessas de Cotia nesta leva, foi assunto de Hernán Crespo após a vitória do São Paulo contra o Fluminense. O jogador não entrou em campo em nenhum jogo desde quando o argentino retornou.

Existem alguns motivos que explicam isso. Mas um deles é basicamente um "spoiler": Crespo pretende testar nova função para o jogador.

Em junho, quando o argentino chegou após a saída de Luis Zubeldía, Lucas Ferreira enfrentava um quadro de dores no quadril, que o tirou de campo contra o Flamengo, na estreia do técnico. Esta lesão teria influenciado nesta perda de espaço. Muito porque o entendimento é que, naquele momento, a joia de Cotia perdeu o que foi chamado de "pré-temporada" pelo técnico.

- Quando a gente chegou, ele (Ferreira) não estava bem, tinha um problema. Quase perdeu a primeira parte da pré-temporada, em que começamos a dar ideias, identidade de jogo - explicou Crespo.

E a solução para isso? Testar Lucas Ferreira em uma nova função

Crespo está adotando um mesmo sistema nos jogos do São Paulo, um 3-5-2. Ponta de origem, Lucas Ferreira pode não ter espaço atuando assim neste esquema.

Assim, surge um novo caminho: atuar mais pelo lado direito como ala. A resposta de Crespo após o jogo contra o Fluminense também indicou um cenário assim.

Ou seja, mais recuado, aberto pelo lado direito, mas com uma liberdade maior para avançar. Esta posição, taticamente falando, combinaria mais com o sistema de três zagueiros adotado por Crespo.

- Acho que pode ter a mesma situação que o Ferreirinha. Pode jogar igual, mas do outro lado. Mas o Ferreira vai jogar. Ele precisa esperar, mas vai jogar. Não sei quando, mas vai. Não posso garantir um minuto a ninguém - disse Crespo no final de semana.

Desta forma, com a temporada e o calendário do São Paulo apertando, Lucas Ferreira pode pintar como opção nestas condições e aparecer ainda mais em campo.

Em maio, a promessa do São Paulo teve seu contrato renovado até 2029. Na época, chegou a pintar no radar de times da Série A, como o Cruzeiro por exemplo. O Tricolor entende a qualidade do jogador e até mesmo interpreta que, no futuro, seria um grande ativo de mercado.