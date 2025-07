Premiação da Copa do Brasil: veja quanto vale a vaga nas quartas de final

Começa nesta terça-feira (29) a disputa das oitavas de final da Copa Do Brasil 2025. A competição mata-mata é que mais paga ao campeão no país e se tornou o objetivo de muitos clubes brasileiros, que além da taça levam para casa um alto valor em premiação. A classificado rumo às quartas já garante uma bolada aos participantes.

Neste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu um reajuste nos prêmios distribuídos às equipes participantes e aumentou em até 5% o valor pago. No total, o campeão da edição 2025 irá faturar até R$ 101 milhões. A essa altura, o torneio já passou da metade e as 32 equipes restantes já garantiram entre R$ 7,78 milhões e R$ 9,37 milhões.

O valor exato depende de qual prateleira está cada uma das equipes, de acordo com as regras da CBF. A maioria delas, representantes da Série A, são do Grupo I e ganham a maior cota pela classificação, enquanto equipes da do Grupo III, como o Retrô, que joga a Série C, fica com o valor mais baixo.

Com a exceção da primeira e segunda fase, que têm valores diferentes por grupo, a premiação dos clubes que avançam passa a ser igual para todos. Ou seja, independente da divisão jogada, a equipe classificada leva para casa a mesma bolada. No total são 12 clubes da primeira divisão, dois da segunda e dois da terceira divisão.

A vaga nas quartas de final garante R$ 4.74 milhões aos classificados, que lutam pela premiação em jogos de ida e volta. Somado o valor ao restante já garantido, os clubes da Série A chegariam entre os oito melhores com pouco mais de R$ 14 milhões arrecadados em bônus por classificação.

Os primeiros jogos acontecem a partir desta terça, com o confronto entre Botafogo e RB Bragantino, que fazem a primeira partida no Rio de Janeiro e a volta em Bragança Paulista.

Na quarta, destaque para o clássico entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, e a disputa entre Internacional e Fluminense, no Beira-Rio. Por fim, na quinta, Flamengo e Atlético Mineiro repetem o confronto da última rodada do Brasileirão entram em campo mais uma vez no Maracanã.

Campeão da Copa do Brasil ganhará mais de R$ 100 milhões em premiação. (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Veja jogos das oitavas de final da Copa do Brasil

29/07 (terça-feira)

Botafogo x RB Bragantino | 19h

30/07 (quarta-feira)

CSA x Vasco | 19h

Bahia x Retrô-PE | 19h30

Cruzeiro x CRB | 19h30

Internacional x Fluminense | 21h30

Corinthians x Palmeiras | 21h30

31/07 (quinta-feira)