Por onde anda Pingo, ex-meia do Botafogo?

Atualmente, está desempregado e busca novas oportunidades no cenário do futebol.

Após se aposentar em 2005, Pingo tornou-se treinador, comandando diversos clubes no Sul do Brasil.

Na década de 1990, o meio-campista Pingo foi um nome constante no cenário do futebol brasileiro. Atuando com regularidade por clubes de expressão como Botafogo, Grêmio, Flamengo e Corinthians, ele ficou conhecido por sua consistência no setor de criação e por sua entrega tática. Natural de Joinville, Santa Catarina, Pingo iniciou sua carreira no clube de sua cidade natal e rapidamente chamou atenção pelo desempenho sólido. O Lance! te conta por onde anda Pingo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante sua trajetória como jogador, acumulou títulos estaduais e nacionais, com destaque para a Copa do Brasil de 1994 conquistada pelo Grêmio e os Campeonatos Cariocas vencidos pelo Botafogo (1990 e 1997) e Flamengo (1996). Seu estilo discreto, mas eficiente, o levou a vestir as camisas de diversos clubes brasileiros e até mesmo atuar no exterior, encerrando a carreira profissional com uma passagem pelo Sporting Cristal, do Peru.

Com uma carreira marcada pela mobilidade entre clubes e a conquista de importantes campeonatos, Pingo também passou por times como Cruzeiro, Atlético-PR, Paraná e Vitória. Em 1999, integrou o elenco campeão paulista do Corinthians. Mesmo sem ser protagonista, teve papel tático importante nos grupos por onde passou. Seu apelido o acompanhou durante toda a carreira, e muitos torcedores ainda o lembram com carinho.

continua após a publicidade

Após pendurar as chuteiras, Pingo optou por seguir sua trajetória no futebol como treinador. Desde 2010, já comandou mais de uma dezena de clubes, especialmente no Sul do Brasil. Ainda que tenha conquistado alguns acessos e feito boas campanhas, atualmente ele está sem clube.

A carreira como jogador

Luís Roberto Magalhães, o Pingo, nasceu em 14 de fevereiro de 1968, em Joinville. Começou sua carreira no Joinville Esporte Clube, onde conquistou o Campeonato Catarinense em 1987. Logo chamou atenção e seguiu para o São José-SP, onde atuou por uma temporada antes de desembarcar no Botafogo em 1990. Pelo clube carioca, foi campeão estadual duas vezes (1990 e 1997) e do Torneio Rio-São Paulo (1998).

continua após a publicidade

No Grêmio, entre 1993 e 1994, viveu uma das fases mais vitoriosas da carreira. Venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho em 1994, integrando um dos times mais consistentes do período. Em 1995, transferiu-se para o Cruzeiro, onde conquistou a Copa Master da Supercopa, antes de se juntar ao Flamengo, onde levantou o Campeonato Carioca e a Copa de Oro em 1996.

Ainda passou por Corinthians, onde integrou o elenco campeão paulista de 1999, Paraná, Atlético Paranaense, Londrina, Marcílio Dias, Atlético de Ibirama e voltou ao Joinville entre 2000 e 2002. No exterior, teve destaque no Sporting Cristal, vencendo a liga peruana em 2002.

O início como treinador de futebol

Pingo iniciou sua carreira como treinador em 2010, no Juventus-SC. Desde então, alternou passagens por clubes de menor expressão, como Caxias de Joinville, Brusque, Metropolitano, Atlético de Ibirama, e Avaí, onde teve rápida passagem em 2014. Em 2016, assumiu o Tombense, depois rodou por Aimoré, São José-RS, Atlético Tubarão, e outros.

Apesar de nunca ter conseguido grande destaque nacional como técnico, Pingo se consolidou como nome conhecido no futebol catarinense. Demonstrou conhecimento tático, bom trabalho com jovens atletas e habilidade para lidar com elencos limitados financeiramente. Ainda assim, suas passagens foram marcadas por campanhas modestas e projetos de curto prazo.

Por onde anda Pingo hoje?

Atualmente, Pingo (@pingotecnicooficial) está desempregado no futebol. Seu último trabalho foi no comando do Brasil de Pelotas em 2025. Sem clube no momento, ele segue buscando novas oportunidades para seguir na carreira de treinador. Aos 57 anos, mantém-se ativo no mercado, acompanhando o cenário da bola e esperando a chance de retornar ao banco de reservas.

Discreto fora dos holofotes, Pingo nunca se envolveu em polêmicas e é lembrado com carinho por torcedores de clubes por onde passou. Sua trajetória é mais uma entre tantos nomes que marcaram época sem necessariamente estarem sob os grandes refletores. E, mesmo fora de campo, o futebol continua sendo o seu mundo.

Clubes em que Pingo atuou