A Copa de Mundo de Clubes, como a Fifa denominou, terá início neste fim de semana e será o maior encontro entre clubes de diferentes continentes dos últimos muitos anos. O primeiro deste tamanho com o carimbo de mundial dado pela entidade.

Desde que a competição foi instituída, o senso comum aponta que não existe nenhuma chance de conquista de qualquer equipe que não seja europeia. Mas será que é assim mesmo?

Europeus na Copa do Mundo de Clubes

Eu admito que a tarefa é muito difícil para um não europeu, mas existem ingredientes na competição que deixam o monstro menos assustador.

1- Os poderosos europeus estarão em final de temporada enquanto os brasileiros estão no meio. Ao longo dos anos, o confronto que decidiu o campeão do mundo, a taça intercontinental, aconteceu no fim de ano, quando os europeus estavam no meio do caminho e nós no fim. O ano de 2024 foi exemplar de como o desgaste pode interferir no desempenho. O Botafogo chegou ao mundial esfacelado por uma temporada massacrante e não passou nem da primeira partida. O Palmeiras viveu o mesmo drama voltando para casa sem vencer nem sequer um jogo. Além do fim de temporada, os europeus terão de encarar o verão nos Estados Unidos.

2- Qual será o interesse dos europeus na competição? O PSG, campeão europeu, deu folga para seus jogadores, que voltarão ao batente pouco antes de a bola rolar. Não será espanto se jogar a primeira fase sem os titulares. Dembelé, com lesão muscular, dificilmente jogará. No Manchester City, alguns jogadores falam abertamente que preferiam estar de férias a viajar para os Estados Unidos. Isso dá uma amostra de como os europeus podem estar encarando o torneio.

3- Os campeões de três dos cinco campeonatos nacionais mais fortes da Europa não estarão nos Estados Unidos: Napoli (Itália), Liverpool (Inglaterra) e Barcelona (Espanha). Nem o Sporting, campeão português, estará.

Chances dos brasileiros no Mundial de Clubes

Estes fatores indicam que um brasileiro será campeão da Copa do Mundo de Clubes? É improvável, mas não considero impossível. Dito isso, meus pitacos sobre o que esperar de cada um deles.

Palmeiras

Foi bafejado pela sorte e pegou o grupo menos difícil. Se não avançar ao menos para as oitavas será uma grande decepção.

Flamengo

O grupo é um pouco mais complicado do que o do Palmeiras, mas pelo menos a segunda colocação é obrigação. Menos do que as oitavas também será decepcionante.

Fluminense

Tem situação curiosa, porque em tese tem o elenco mais fraco entre os brasileiros. Mas o grupo é acessível pelo menos para um segundo lugar e, mais do que isso, o caminho depois pode ser menos complicado. Mas se passar da primeira fase está de bom tamanho.

Botafogo

Pegou um grupo bem difícil. Se cair na primeira fase sem fazer feio não dá para reclamar. Se avançar já estará de ótimo tamanho.

